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Россия запустила "шахеды" - воздушная тревога распространяется по Украине

26 марта 2024 00:10
обновлено: 00:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россия запустила "шахеды" - воздушная тревога распространяется по Украине
Беспилотник улетает в небе. Фото: АРМИЯ INFORM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 26 марта звучит в Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Регионы "покраснели" из-за угрозы ударных беспилотников, которые Россия в очередной раз запустила по Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас 26 марта

По данным военных, в Сумской и Харьковской областях объявлена угроза ударных БПЛА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В Сумской, Харьковской и Донецкой областях объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине сегодня, 26 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:15. Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" предупредил жителей Харьковской области, что на территории региона заметили ударные дроны.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Мельника «Марсель»
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Мельника "Марсель"

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