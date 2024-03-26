Россия запустила "шахеды" - воздушная тревога распространяется по Украине

Беспилотник улетает в небе. Фото: АРМИЯ INFORM

Воздушная тревога в Украине 26 марта звучит в Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Регионы "покраснели" из-за угрозы ударных беспилотников, которые Россия в очередной раз запустила по Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога сейчас 26 марта

По данным военных, в Сумской и Харьковской областях объявлена угроза ударных БПЛА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В Сумской, Харьковской и Донецкой областях объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:15. Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" предупредил жителей Харьковской области, что на территории региона заметили ударные дроны.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Мельника "Марсель"

Новость дополняется...