Россия запустила "шахеды" - воздушная тревога распространяется по Украине
26 марта 2024 00:10
обновлено: 00:18
Беспилотник улетает в небе. Фото: АРМИЯ INFORM
Воздушная тревога в Украине 26 марта звучит в Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Регионы "покраснели" из-за угрозы ударных беспилотников, которые Россия в очередной раз запустила по Украине.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.
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По данным военных, в Сумской и Харьковской областях объявлена угроза ударных БПЛА.
В Сумской, Харьковской и Донецкой областях объявлена воздушная тревога.
Обновлено 00:15. Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" предупредил жителей Харьковской области, что на территории региона заметили ударные дроны.
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