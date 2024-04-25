Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія завдала трьох ударів по гілках Укрзалізниці в різних регіонах — що відомо arrow

Росія завдала трьох ударів по гілках Укрзалізниці в різних регіонах — що відомо

25 квітня 2024 19:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія завдала трьох ударів по гілках Укрзалізниці в різних регіонах — що відомо
Удар по залізниці. Ілюстративне фото: courtesy image
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська в четвер, 25 квітня, завдали три удари по залізничних гілках Укрзалізниці. Пошкоджень зазнали об'єкти залізничної інфраструктури в Донецькій, Харківській та Черкаській областях.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Читайте також:

Удари РФ по Укрзалізниці 25 квітня

У Донецькій області внаслідок російського удару під час виконання роботи загинули троє залізничників. Ще четверо працівників Укрзалізниці отримали осколкові поранення та контузії — їх ушпиталили.

Компанія оприлюднила імена загиблих електромеханіків:

  • Богдан Ковальов, 26 років;
  • Сергій Кузнецов, 37 років;
  • Михайло Бандрівський, 26 років.

Також росіяни атакували Харківщину, в результаті чого постраждали троє співробітників. А на Черкащині ворожий обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру — там, на щастя, обійшлося без жертв.

null
Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, російські військові атакували вокзал в Балаклії Харківської області.

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу збільшилася до десяти. Серед них дві жінки 37, 48 років та 55-річний цивільний чоловік.

Також начальник Балаклійської міської адміністрації Віталій Карабанов розповів, що усі постраждалі в Балаклії є пасажирами.

Укрзалізниця
окупанти
ракети
війна в Україні
Росія
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри