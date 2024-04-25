Росія завдала трьох ударів по гілках Укрзалізниці в різних регіонах — що відомо

Удар по залізниці. Ілюстративне фото: courtesy image

Російські війська в четвер, 25 квітня, завдали три удари по залізничних гілках Укрзалізниці. Пошкоджень зазнали об'єкти залізничної інфраструктури в Донецькій, Харківській та Черкаській областях.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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У Донецькій області внаслідок російського удару під час виконання роботи загинули троє залізничників. Ще четверо працівників Укрзалізниці отримали осколкові поранення та контузії — їх ушпиталили.

Компанія оприлюднила імена загиблих електромеханіків:

Богдан Ковальов, 26 років;

Сергій Кузнецов, 37 років;

Михайло Бандрівський, 26 років.

Також росіяни атакували Харківщину, в результаті чого постраждали троє співробітників. А на Черкащині ворожий обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру — там, на щастя, обійшлося без жертв.

Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, російські військові атакували вокзал в Балаклії Харківської області.

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу збільшилася до десяти. Серед них дві жінки 37, 48 років та 55-річний цивільний чоловік.

Також начальник Балаклійської міської адміністрації Віталій Карабанов розповів, що усі постраждалі в Балаклії є пасажирами.