Росія завдала трьох ударів по гілках Укрзалізниці в різних регіонах — що відомо
Російські війська в четвер, 25 квітня, завдали три удари по залізничних гілках Укрзалізниці. Пошкоджень зазнали об'єкти залізничної інфраструктури в Донецькій, Харківській та Черкаській областях.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Удари РФ по Укрзалізниці 25 квітня
У Донецькій області внаслідок російського удару під час виконання роботи загинули троє залізничників. Ще четверо працівників Укрзалізниці отримали осколкові поранення та контузії — їх ушпиталили.
Компанія оприлюднила імена загиблих електромеханіків:
- Богдан Ковальов, 26 років;
- Сергій Кузнецов, 37 років;
- Михайло Бандрівський, 26 років.
Також росіяни атакували Харківщину, в результаті чого постраждали троє співробітників. А на Черкащині ворожий обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру — там, на щастя, обійшлося без жертв.
Нагадаємо, російські військові атакували вокзал в Балаклії Харківської області.
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу збільшилася до десяти. Серед них дві жінки 37, 48 років та 55-річний цивільний чоловік.
Також начальник Балаклійської міської адміністрації Віталій Карабанов розповів, що усі постраждалі в Балаклії є пасажирами.
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