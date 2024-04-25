Россия нанесла три удара по веткам Укрзализныци в разных регионах — что известно
Российские войска в четверг, 25 апреля, нанесли три удара по железнодорожным веткам Укрзализныци. Повреждения получили объекты железнодорожной инфраструктуры в Донецкой, Харьковской и Черкасской областях.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Удары РФ по Укрзализныце 25 апреля
В Донецкой области в результате российского удара во время выполнения работы погибли трое железнодорожников. Еще четверо работников Укрзализныци получили осколочные ранения и контузии — их госпитализировали.
Компания обнародовала имена погибших электромехаников:
- Богдан Ковалев, 26 лет;
- Сергей Кузнецов, 37 лет;
- Михаил Бандривский, 26 лет.
Также россияне атаковали Харьковщину, в результате чего пострадали три сотрудника. А в Черкасской области вражеский обстрел повредил железнодорожную инфраструктуру — там, к счастью, обошлось без жертв.
Напомним, российские военные атаковали вокзал в Балаклее Харьковской области.
Число пострадавших в результате обстрела увеличилось до десяти. Среди них две женщины 37, 48 лет и 55-летний гражданский мужчина.
Также начальник Балаклейской городской администрации Виталий Карабанов рассказал, что все пострадавшие в Балаклее являются пассажирами.
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