Россия нанесла три удара по веткам Укрзализныци в разных регионах — что известно

Удар по железной дороге. Иллюстративное фото: courtesy image

Российские войска в четверг, 25 апреля, нанесли три удара по железнодорожным веткам Укрзализныци. Повреждения получили объекты железнодорожной инфраструктуры в Донецкой, Харьковской и Черкасской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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В Донецкой области в результате российского удара во время выполнения работы погибли трое железнодорожников. Еще четверо работников Укрзализныци получили осколочные ранения и контузии — их госпитализировали.

Компания обнародовала имена погибших электромехаников:

Богдан Ковалев, 26 лет;

Сергей Кузнецов, 37 лет;

Михаил Бандривский, 26 лет.

Также россияне атаковали Харьковщину, в результате чего пострадали три сотрудника. А в Черкасской области вражеский обстрел повредил железнодорожную инфраструктуру — там, к счастью, обошлось без жертв.

Скриншот поста Укрзализныци

Напомним, российские военные атаковали вокзал в Балаклее Харьковской области.

Число пострадавших в результате обстрела увеличилось до десяти. Среди них две женщины 37, 48 лет и 55-летний гражданский мужчина.

Также начальник Балаклейской городской администрации Виталий Карабанов рассказал, что все пострадавшие в Балаклее являются пассажирами.