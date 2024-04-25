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Россия нанесла три удара по веткам Укрзализныци в разных регионах — что известно

25 апреля 2024 19:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия нанесла три удара по веткам Укрзализныци в разных регионах — что известно
Удар по железной дороге. Иллюстративное фото: courtesy image
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в четверг, 25 апреля, нанесли три удара по железнодорожным веткам Укрзализныци. Повреждения получили объекты железнодорожной инфраструктуры в Донецкой, Харьковской и Черкасской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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В Донецкой области в результате российского удара во время выполнения работы погибли трое железнодорожников. Еще четверо работников Укрзализныци получили осколочные ранения и контузии — их госпитализировали.

Компания обнародовала имена погибших электромехаников:

  • Богдан Ковалев, 26 лет;
  • Сергей Кузнецов, 37 лет;
  • Михаил Бандривский, 26 лет.

Также россияне атаковали Харьковщину, в результате чего пострадали три сотрудника. А в Черкасской области вражеский обстрел повредил железнодорожную инфраструктуру — там, к счастью, обошлось без жертв.

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Скриншот поста Укрзализныци

Напомним, российские военные атаковали вокзал в Балаклее Харьковской области.

Число пострадавших в результате обстрела увеличилось до десяти. Среди них две женщины 37, 48 лет и 55-летний гражданский мужчина.

Также начальник Балаклейской городской администрации Виталий Карабанов рассказал, что все пострадавшие в Балаклее являются пассажирами.

Укрзализныця
оккупанты
ракеты
война в Украине
Россия
ракетный удар

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