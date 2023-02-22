Российские войска с начала 2023 года воюют в условиях экономии боеприпасов

Оккупанты два месяца воюют в условиях экономии боеприпасов

Из-за нехватки боеприпасов, в частности, 152-миллиметровых снарядов, российские оккупационные войска два месяца действуют в режиме жесткой экономии. Это показали события под Бахмутом и Угледаром.

Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью "Forbes-Украина".

Режим экономии боеприпасов

Кирилл Буданов подтвердил свое предварительное заявление о том, что у россии истощаются запасы боеприпасов, в частности, снарядов 152-го калибра.

Сейчас, по словам главы ГУР, россияне пытаются наладить массовое производство артиллерийских снарядов, что свидетельствует о нехватке этого вида боеприпасов.

"Уже два месяца действующие у нас российские группировки живут в режиме максимальной экономии боеприпасов", — отметил главный украинский разведчик, подчеркнув, что более-менее нормально снаряды используются только под Бахмутом и Угледаром.

Россия перешла на другую тактику

Кирилл Буданов подчеркнул, что такая ситуация не просто может, а повлияла на тактику ведения боя.

Это, в частности, было видно под Бахмутом и Угледаром.

"В Бахмуте вообще волна за волной просто идет пехота. Их артиллерия только поддерживает, бронетехники вообще единицы", — отметил глава Главного управления разведки.

В Угледаре, добавил Буданов, бронетехника все же применялась, но была уничтожена в первые часы наступления, поэтому все тоже перешло в формат пехотной атаки.

Фото из российских СМИ