Российские войска с начала 2023 года воюют в условиях экономии боеприпасов

Россиянам критически не хватает боеприпасов: Буданов рассказал, как это может повлиять на тактику боя
Из-за нехватки боеприпасов, в частности, 152-миллиметровых снарядов, российские оккупационные войска два месяца действуют в режиме жесткой экономии. Это показали события под Бахмутом и Угледаром.
Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью "Forbes-Украина".
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Режим экономии боеприпасов
Кирилл Буданов подтвердил свое предварительное заявление о том, что у россии истощаются запасы боеприпасов, в частности, снарядов 152-го калибра.
Сейчас, по словам главы ГУР, россияне пытаются наладить массовое производство артиллерийских снарядов, что свидетельствует о нехватке этого вида боеприпасов.
"Уже два месяца действующие у нас российские группировки живут в режиме максимальной экономии боеприпасов", — отметил главный украинский разведчик, подчеркнув, что более-менее нормально снаряды используются только под Бахмутом и Угледаром.
Россия перешла на другую тактику
Кирилл Буданов подчеркнул, что такая ситуация не просто может, а повлияла на тактику ведения боя.
Это, в частности, было видно под Бахмутом и Угледаром.
"В Бахмуте вообще волна за волной просто идет пехота. Их артиллерия только поддерживает, бронетехники вообще единицы", — отметил глава Главного управления разведки.
В Угледаре, добавил Буданов, бронетехника все же применялась, но была уничтожена в первые часы наступления, поэтому все тоже перешло в формат пехотной атаки.
Фото из российских СМИ