Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни атакували Бериславщину: перші подробиці arrow

Росіяни атакували Бериславщину: перші подробиці

4 травня 2023 20:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росіяни атакували Бериславщину: перші подробиці
Мінометний обстріл. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У четвер, 4 травня російські окупаційні війська знову завдали удару по Бериславщині Херсонської області. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомив голова районної державної адміністрації Володимир Литвинов.

Читайте також:

Обстріл Бериславщини

За словами Литвинова, удару було завдано по промисловому підприємству в Бериславі. Обійшлося без постраждалих.

Також під мінометним обстрілом опинилися житлові квартали міста. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. Обидва народжені у 1978 році. Поранених терміново доправили до лікарні.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська протягом 3 травня завдали 98 ударів по Херсонській області. Усього було випущено 539 снарядів, які вбили 23 і поранили 46 людей.

Окупанти використовували для чергового воєнного злочину різноманітну військову техніку — важку артилерію, танки, безпілотники, РСЗВ "Град" та авіацію.

За добу на Херсонщині загинуло 23 особи, поранення отримали 46 осіб, серед них — дві дитини.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB