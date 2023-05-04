Росіяни атакували Бериславщину: перші подробиці

Мінометний обстріл. Фото: росЗМІ

У четвер, 4 травня російські окупаційні війська знову завдали удару по Бериславщині Херсонської області. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомив голова районної державної адміністрації Володимир Литвинов.

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За словами Литвинова, удару було завдано по промисловому підприємству в Бериславі. Обійшлося без постраждалих.

Також під мінометним обстрілом опинилися житлові квартали міста. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. Обидва народжені у 1978 році. Поранених терміново доправили до лікарні.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська протягом 3 травня завдали 98 ударів по Херсонській області. Усього було випущено 539 снарядів, які вбили 23 і поранили 46 людей.

Окупанти використовували для чергового воєнного злочину різноманітну військову техніку — важку артилерію, танки, безпілотники, РСЗВ "Град" та авіацію.

За добу на Херсонщині загинуло 23 особи, поранення отримали 46 осіб, серед них — дві дитини.