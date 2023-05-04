Россияне атаковали Бериславщину: первые подробности

Минометный обстрел. Фото: росСМИ

В четверг, 4 мая, российские оккупационные войска вновь нанесли удар по Бериславщине Херсонской области. В результате обстрела есть раненые.

Об этом сообщил глава районной государственной администрации Владимир Литвинов.

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По словам Литвинова, удар был нанесен по промышленному предприятию в Бериславе. Обошлось без пострадавших.

Также под минометным обстрелом оказались жилые кварталы города. Вследствие обстрела пострадали два человека. Оба рождены в 1978 году. Раненых в срочном порядке доставили в больницу.

Напомним, что российские оккупационные войска в течение 3 мая нанесли 98 ударов по Херсонской области. Всего было выпущено 539 снарядов, убивших 23 и ранивших 46 человек.

Оккупанты использовали для очередного военного преступления разнообразную военную технику — тяжелую артиллерию, танки, беспилотники, РСЗО "Град" и авиацию.

За сутки в Херсонской области погибли 23 человека, ранения получили 46 человек, среди них — два ребенка.