Россияне атаковали Бериславщину: первые подробности
В четверг, 4 мая, российские оккупационные войска вновь нанесли удар по Бериславщине Херсонской области. В результате обстрела есть раненые.
Об этом сообщил глава районной государственной администрации Владимир Литвинов.
Обстрел Бериславщины
По словам Литвинова, удар был нанесен по промышленному предприятию в Бериславе. Обошлось без пострадавших.
Также под минометным обстрелом оказались жилые кварталы города. Вследствие обстрела пострадали два человека. Оба рождены в 1978 году. Раненых в срочном порядке доставили в больницу.
Напомним, что российские оккупационные войска в течение 3 мая нанесли 98 ударов по Херсонской области. Всего было выпущено 539 снарядов, убивших 23 и ранивших 46 человек.
Оккупанты использовали для очередного военного преступления разнообразную военную технику — тяжелую артиллерию, танки, беспилотники, РСЗО "Град" и авиацию.
За сутки в Херсонской области погибли 23 человека, ранения получили 46 человек, среди них — два ребенка.