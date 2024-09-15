Обстрелы Николаевщины 15 сентября — есть повреждения на предприятии

Последствия обстрелов Николаевской области. Иллюстративное фото: t.me/SA_EnergyEfficiency

Российская оккупационная армия на протяжении последних суток атаковала Николаевскую область ударными дронами и артиллерией. В результате вражеских обстрелов в регионе повреждена инфраструктура, в частности предприятие пищевой промышленности.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram.

Читайте также:

Последствия обстрелов Николаевской области

По словам Кима, в ночь на 15 сентября противовоздушная оборона сбила на Николаевщине три ударных российских дрона типа Shahed 131/136.

В результате боевой работы и падения обломков сбитых БпЛА есть повреждения на предприятии пищевой промышленности в Николаевском районе. Возник пожар в складских помещениях. К счастью, обошлось без пострадавших.

В то же время в 08:08, 15:15, 18:00, 18:47 14 сентября и сегодня, 15 сентября, в 02:28 оккупанты атаковали fpv-дронами Куцурубскую громаду и ее акваторию. Также сегодня ночью, в 01:34, враг совершил артиллерийский обстрел громады. Пострадавших нет.