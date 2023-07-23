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Росіяни готують удари по енергетичних об'єктах України, — ГУР

23 липня 2023 13:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни готують удари по енергетичних об'єктах України, — ГУР
Заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Головному управлінні розвідки попередили про можливі російські удари по енергетичних об'єктах України. Наразі окупанти проводять розвідувальному роботу та спостерігають за енергооб'єктами. 

Про це розповів заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону

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Удари по енергетичних об'єктах України

Повідомляється, що окупанти використовують дорозвідку та космічну розвідку, щоб визначити стан української енергетики та критичні об'єкти. 

"Ми відслідковуємо всі питання, які стосуються розвідки РФ наших енергетичних обʼєктів. Вони розпочали таку роботу — здійснюють дорозвідку, використовують і космічну розвідку. Для того, щоб встановити стан нашої енергетики та визначити ті критичні обʼєкти для нас, які будуть впливати на нашу систему енергетики загалом", — сказав Вадим Скібіцький. 

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня Росія знову вдалася до масованої атаки по Одесі. Так, ворог атакував місто щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М".

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