Росіяни готують удари по енергетичних об'єктах України, — ГУР

Заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький. Фото: google

У Головному управлінні розвідки попередили про можливі російські удари по енергетичних об'єктах України. Наразі окупанти проводять розвідувальному роботу та спостерігають за енергооб'єктами.

Про це розповів заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

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Повідомляється, що окупанти використовують дорозвідку та космічну розвідку, щоб визначити стан української енергетики та критичні об'єкти.

"Ми відслідковуємо всі питання, які стосуються розвідки РФ наших енергетичних обʼєктів. Вони розпочали таку роботу — здійснюють дорозвідку, використовують і космічну розвідку. Для того, щоб встановити стан нашої енергетики та визначити ті критичні обʼєкти для нас, які будуть впливати на нашу систему енергетики загалом", — сказав Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня Росія знову вдалася до масованої атаки по Одесі. Так, ворог атакував місто щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М".