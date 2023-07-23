Россияне готовят удары по энергетическим объектам Украины, — ГУР

Заместитель руководителя ГУР МО Вадим Скибицкий. Фото: google

В Главном управлении разведки предупредили о возможных российских ударах по энергетическим объектам Украины. Сейчас оккупанты проводят разведывательную работу и наблюдают за энергообъектами.

Об этом рассказал заместитель руководителя ГУР МО Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

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Сообщается, что оккупанты используют доразведку и космическую разведку, чтобы определить состояние украинской энергетики и критические объекты.

"Мы отслеживаем все вопросы, касающиеся разведки России наших энергетических объектов. Они начали такую работу — осуществляют доразведку, используют и космическую разведку. Для того, чтобы установить состояние нашей энергетики и определить те критические объекты для нас, которые будут влиять на нашу систему энергетики в целом", — сказал Вадим Скибицкий.

Напомним, в ночь на 23 июля Россия снова прибегла к массированной атаке по Одессе. Так, враг атаковал город по меньшей мере 5 видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М".