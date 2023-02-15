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​​​​​​​Росіяни і надалі будуть наступати, але цей наступ не порівняти із минулорічним вторгненням, — ГУР

15 лютого 2023 10:38
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Нинішній наступ російських військ неможливо порівняти із вторгненням 2022 року, говорить представник ГУР Юсов
Окупанти, за словами Андрія Юсова, не можуть виконати поставлені путіним задачі
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Нинішню активізацію російських окупаційних військ на Донбасі не можна порівняти із минулорічним початком війни. Але це не означає, що загарбники припинять свої спроби захопити Україну.

Про це в коментарі "24 каналу" розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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Російські війська активізувалися на Сході України, зокрема, на Донбасі.

Але, зазначив Юсов, цю активізацію неможливо порівняти із минулорічним вторгненням окупантів.

Спроби наступу будуть і надалі

При цьому, за словами представника Головного управління розвідки, росіяни продовжать спроби наступу, хоч і не можуть виконати поставлені перед ними задачі.

"У ворога є резерв, є накопичена жива сила, щоправда, разом з тим є проблема з технікою та БК", — пояснив Андрій Юсов.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російські війська вже почали свій наступ, але просто не кажуть про це. Але українські війська його дуже потужно відбивають, тож окупанти мають із запланованим наступом серйозні проблеми.

Фото: УНІАН

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