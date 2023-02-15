Нынешнее наступление российских войск невозможно сравнить с вторжением 2022 года, говорит представитель ГУР Юсов

Россияне и дальше будут наступать, но это наступление не сравнимо с прошлогодним вторжением, — ГУР
Нынешнюю активизацию российских оккупационных войск в Донбассе нельзя сравнить с прошлогодним началом войны. Но это не значит, что захватчики прекратят свои попытки захватить Украину.
Об этом в комментарии "24 канала" рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
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Сейчас оккупанты слабее
Российские войска активизировались на Востоке Украины, в частности, на Донбассе.
Но, отметил Юсов, эту активизацию невозможно сравнить с вторжением оккупантов в прошлом году.
Попытки наступления будут и дальше
При этом, по словам представителя Главного управления разведки, россияне продолжат попытки наступления, хотя и не могут выполнить поставленные перед ними задачи.
"У врага есть резерв, есть накопленная живая сила, правда, вместе с тем есть проблема с техникой и БК", — пояснил Андрей Юсов.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские войска уже начали свое наступление, но просто не говорят об этом. Но украинские войска его очень мощно отбивают, так что оккупанты имеют с запланированным наступлением серьезные проблемы.
Фото: УНИАН