Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Россияне и дальше будут наступать, но это наступление не сравнимо с прошлогодним вторжением, — ГУР arrow

Россияне и дальше будут наступать, но это наступление не сравнимо с прошлогодним вторжением, — ГУР

15 февраля 2023 10:38
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Нынешнее наступление российских войск невозможно сравнить с вторжением 2022 года, говорит представитель ГУР Юсов
Оккупанты, по словам Андрея Юсова, не могут выполнить поставленные путиным задачи
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Нынешнюю активизацию российских оккупационных войск в Донбассе нельзя сравнить с прошлогодним началом войны. Но это не значит, что захватчики прекратят свои попытки захватить Украину.

Об этом в комментарии "24 канала" рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Читайте также:

Сейчас оккупанты слабее

Российские войска активизировались на Востоке Украины, в частности, на Донбассе.

Но, отметил Юсов, эту активизацию невозможно сравнить с вторжением оккупантов в прошлом году.

Попытки наступления будут и дальше

При этом, по словам представителя Главного управления разведки, россияне продолжат попытки наступления, хотя и не могут выполнить поставленные перед ними задачи.

"У врага есть резерв, есть накопленная живая сила, правда, вместе с тем есть проблема с техникой и БК", — пояснил Андрей Юсов.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские войска уже начали свое наступление, но просто не говорят об этом. Но украинские войска его очень мощно отбивают, так что оккупанты имеют с запланированным наступлением серьезные проблемы.

Фото: УНИАН

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

10:36 В Новой Зеландии произошло землетрясение: толчки были "масштабны и мощны"

10:27 Остался один шаг: гвардейцы в Одесской области предотвратили самоубийство

10:27 Украина имеет достаточно боеприпасов для отражения наступления рф, — Резников

Новина з відео

10:26 Шакира опубликовала видео, в котором намекнула на "убийство" Жерара Пике и его новой девушки

10:12 Искусственный интеллект ChatGPT "впал в депрессию"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:00 За сутки оккупанты 38 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые

09:53 Аграрии выступают против отмены налоговых льгот для бизнеса

09:36 Пентагон хочет передать Украине изъятое контрабандное оружие из Ирана

09:33 "Не имеем права проиграть следующий матч": Конте оценил игру "Тоттенхэма" с "Миланом" в ЛЧ

09:25 Высший антикоррупционный суд получил нового руководителя: кто им стал

Новина з відео

10:26 Шакира опубликовала видео, в котором намекнула на "убийство" Жерара Пике и его новой девушки

Новина з відео

08:40 Гороскоп на 15 февраля: Ракам — слушать интуицию, Весам — знаки судьбы

Новина з відео

08:20 Сретение Господне 2023: дата, традиции и запреты дня

Новина з відео

08:13 Сретение Господне 2023: поздравление с праздником в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

21:57 Зеленский подвел итоги встречи "Рамштайн-9"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:54 Netflix опубликовал трейлер сериала "Королева Шарлотта: История Бриджертонов": когда смотреть

Новина з відео

18:10 "Тепло для защитников": в Одессе полицейские делали окопные свечи

Новина з відео

17:47 Зеленский встретился с главой МИД Канады: обсудили сотрудничество в сфере обороны

Новина з відео

17:01 Принц Уильям довел школьников до хохота: наследник короны позвонил тинейджерам по видеосвязи

Новина з відео

16:31 НЛО? Над Китаем заметили ряд из неопознанных объектов

Эксклюзив

09:00 Отправили на смерть: зачем россиянам Угледар

08:00 Расследование по сбитию рейса МН17: россию и путина необходимо привлечь к ответственности

19:00 Бедность стучится в дверь, а дети умирают из-за амбиций власти: на что жалуются в россии

Новина з фото

18:31 "Прилеты" есть, наши дома горят", — как живет город Купянск под ежедневными обстрелами

Эксклюзив

18:00 "Враг давит со всех сторон": что происходит в самой горячей точке войны на Донбассе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

09:00 Кредит от МВФ во время войны: не получить невозможно

Новина з фото

08:00 "Надо все восстанавливать с нуля", — о судьбе харьковского экопарка рассказал его основатель

18:30 Почему Украине так сильно нужны истребители F-16

Эксклюзив

18:00 В Польше ухудшилось отношение к украинцам: ИПСО от россии, манипуляция или правда

Эксклюзив

17:00 Холостой выстрел: почему Запад молча "глотает" российские ракеты

Актуальное по теме

None 14 Февраль 18:51

Отправили на смерть: зачем россиянам Угледар

None 15 Февраль 08:41

За сутки Силы обороны отправили к Кобзону почти 700 оккупантов: Генштаб назвал свежие потери рф

None 15 Февраль 08:42

Силы обороны за сутки уничтожили две станции РЭБ российской армии, — Генштаб

None 15 Февраль 07:21

Из-за большого количества потерь оккупанты начали использовать мобильные крематории, — Генштаб

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB