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Росіяни колонами заходять на Покровськ — військові опублікували кадри ліквідації ворога

14 вересня 2024 20:03
Валерія Барановська - редактор
Війна в Україні — військові ліквідували колони російських танків на Покровську
Колона ворожої техніки на Покровську. Фото: скриншот
Валерія Барановська - редактор

Українці 14 вересня відзначають День танкових військ. Президентська бригада ЗСУ опублікувала відео з кадрами ліквідації  колон російських танків на Покровському напрямку.

Відео поділилася окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького у суботу, 14 вересня.

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У суботу, 14 вересня, Україна вже вдруге відзначає День танкових військ. Свято запровадили у 2023 році замість радянського Дня танкіста.

Президентська бригада ЗСУ опублікувала відео, де зафіксовані кадри ліквідації танків росіян, чим самим привітала військових із професійним святом. 

Бригада зауважила, що на Покровському напрямку ворог здійснює штурми колонами техніки. Проте українські захисники "Титани" 21 ОБСП ОПБр знищують цілі противника завдяки FPV-дронам.

"21 Окремий батальйон спецпризначення спільно з 46-ю ОАеМБр та 59-ю ОМПБр вітають Україну з Днем танкових військ зменшенням поголів'я танків РФ", — зазначили бійці. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський також привітав українських танкістів із професійним святом. 

"Українські танкові підрозділи своїм професіоналізмом досягають високих результатів у стійкій обороні, успішних контратаках, точному вогні, знищенні ворога та його техніки", — зазначив глава держави. 

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