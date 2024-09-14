Война в Украине - военные ликвидировали колонны российских танков на Покровске

Колонна вражеской техники в Покровске. Фото: скриншот

Украинцы 14 сентября отмечают День танковых войск. Президентская бригада ВСУ опубликовала видео с кадрами ликвидации колонн российских танков на Покровском направлении.

Видео поделилась отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого в субботу, 14 сентября.

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В субботу, 14 сентября, Украина уже второй раз отмечает День танковых войск. Праздник ввели в 2023 году вместо советского Дня танкиста.

Президентская бригада ВСУ опубликовала видео, где зафиксированы кадры ликвидации танков россиян, чем самым поздравила военных с профессиональным праздником.

Бригада отметила, что на Покровском направлении враг осуществляет штурмы колоннами техники. Однако украинские защитники "Титаны" 21 ОБСП ОПБр уничтожают цели противника благодаря FPV-дронам.

"21 Отдельный батальон спецназначения совместно с 46-й ОАеМБр и 59-й ОМПБр поздравляют Украину с Днем танковых войск уменьшением поголовья танков РФ", — отметили бойцы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил украинских танкистов с профессиональным праздником.

"Украинские танковые подразделения своим профессионализмом достигают высоких результатов в устойчивой обороне, успешных контратаках, точном огне, уничтожении врага и его техники", — отметил глава государства.