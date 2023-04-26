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Росіяни масово атакують Херсонщину: Хлань назвав причини загострення

26 квітня 2023 18:02
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Росіяни масово атакують Херсонщину: Хлань назвав причини загострення
Наслідки обстрілів російською армією правобережжя Херсонщини. Фото: Поліція Херсонської області
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Росіяни щодоби продовжують активні обстріли Херсону та правобережної Херсонщини. Їхня інтенсивність виросла у порівнянні із минулим тижнем. В середньому за добу прилітає по 400 снарядів, інколи й більше. Це може бути пов'язано із вдалою контрбатарейною атакою ЗСУ по окупантам на лівому березі.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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"Обстріли у Херсоні не вщухають. Сьогодні окупанти завдали чергового авіаційного удару по місту Станіславськ, є поранені. Також вчергове обстріляли Антонівку, якраз біля Антонівського мосту, де був поранений іноземний журналіст", — уточнив Хлань.
 
За його словами, цього тижня інтенсивність обстрілів Херсону та загалом правобережної Херсонщини збільшилась у порівнянні із минулим тижнем. За добу прилітає в середньому по 400 снарядів, навіть трохи більше. Страждають житлові квартали, будинки, інфраструктура.

"Такі масові обстріли можуть бути пов'язані із вдалою контрбатарейною атакою ЗСУ по лівому березі. Через це окупанти підтягнули свіжу артилерію та розпочали новий інтенсивний обстріл правобережної Херсонщини та міста", — підсумував депутат.

За даними Міноборони, за добу окупанти випустили по Херсонщині 389 снарядів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків, ручних протитанкових гранатометів (РПГ), безпілотників та авіації. Одна людина поранена.

Також на Херсонщині заборонили вихід і перебування плавзасобів на водних об'єктах. Виняток — судна Сил оборони України та фахівців, котрі здійснюють охорону водних біоресурсів. 

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