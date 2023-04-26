Россияне массово атакуют Херсонщину: Хлань назвал причины обострения

Последствия обстрелов российской армией правобережья Херсона. Фото: Полиция Херсонской области

Россияне ежесуточно продолжают активные обстрелы Херсона и правобережной Херсонщины. Их интенсивность выросла по сравнению с прошлой неделей. В среднем в сутки прилетает по 400 снарядов, иногда и больше. Это может быть связано с удачной контрбатарейной атакой ВСУ по оккупантам на левом берегу.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Читайте также:

"Обстрелы в Херсоне не утихают. Сегодня оккупанты нанесли очередной авиационный удар по городу Станиславск, есть раненый. Также в очередной раз обстреляли Антоновку, как раз возле Антоновского моста, где был ранен иностранный журналист", — уточнил Хлань.



По его словам, на этой неделе интенсивность обстрелов Херсона и правобережной Херсонщины увеличилась по сравнению с прошлой неделей. В сутки прилетает в среднем по 400 снарядов, даже чуть больше. Страдают жилые кварталы, дома, инфраструктура.

"Такие массовые обстрелы могут быть связаны с удачной контрбатарейной атакой ВСУ по левому берегу. Поэтому оккупанты подтянули свежую артиллерию и начали новый интенсивный обстрел правобережной Херсонщины и города", — подытожил депутат.

По данным Минобороны, в сутки военные РФ выпустили по Херсонщине 389 снарядов из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков, ручных противотанковых гранатометов (РПГ), беспилотников и авиации. Один человек ранен.

Также в Херсонской области запретили выход и пребывание плавсредств на водных объектах. Исключение – суда Сил обороны Украины и специалистов, осуществляющих охрану водных биоресурсов.