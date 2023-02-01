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​​​​​​​Росіяни на Луганщині зазнають великих втрат: окупанти занижують ступінь важкості поранень, — Генштаб

1 лютого 2023 07:18
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
В Луганській області через великі втрати окупанти відкрили ще один госпіталь
Українська армія за добу завдала понад 20 ударів по районах зосередження російських військ
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

На території Луганської області через великі втрати російські окупанти відкрили ще один військовий госпіталь. Ступінь важкості поранень росіяни зазвичають занижують і не ведуть їхній облік.

Про це повідомив у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Росіяни продовжують зазнавали великих втрат на території Луганської області. Через це в районі Новоіванівки був відкритий ще один військовий госпіталь окупантів.

Українська розвідка дізналася, що росіяни занижують ступінь тяжкості поранень своїх військових, а то й взагалі не ведуть облік поранень у медичних документах.

Після надання мінімальної допомоги російських військових тут же відправляють назад на фронт.

Удари української армії

Сили оборони України продовжують знищувати російських окупантів.

Так, за минулу добу тільки авіація Сил оборони завдала дев’ятьох ударів по позиціях російських військ, а ще два — по зенітно-ракетних комплексах загарбників.

У свою чергу, ракетні війська та артилерія ЗСУ обстріляли аж 13 районів зосередження російських військ. Крім того, під удар наземних підрозділів Сил оборони потрапили склад боєприпасів окупаційної армії та пункт управління.

Нагадаємо, що раніше в місті Первомайськ Алчевського району Луганської області в приміщені місцевої школи окупанти розгорнули "польовий шпиталь" для лікування близько 100 військовослужбовців російських військ.

Крім того, в приміщенні місцевого полового будинку, облаштованому під військовий шпиталь, проходили лікування понад 150 поранених найманців ПВК "Вагнера".

Додамо, через колосальні втрати серед особового складу загарбники розгортають додаткові госпіталі на окупованих територіях. Так званим "указом" окупаційної влади, під потреби військових передані лікарня №15 у населеному пункті Ювілейне Луганської області та лікарня №3 у місті Луганськ.

Фото: міноборони рф

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