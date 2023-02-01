В Луганской области из-за больших потерь оккупанты открыли еще один госпиталь

Украинская армия за сутки нанесла более 20 ударов по районам сосредоточения российских войск

На территории Луганской области из-за больших потерь российские оккупанты открыли еще один военный госпиталь. Степень тяжести ранений россияне обычно занижают и не ведут их учет.

Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Как россияне лечат раненых

Россияне продолжают нести большие потери на территории Луганской области. Поэтому в районе Новоивановки был открыт еще один военный госпиталь оккупантов.

Украинская разведка узнала, что россияне занижают степень тяжести ранений своих военных, а то вообще не ведут учет ранений в медицинских документах.

После оказания минимальной помощи российских военных тут же отправляют обратно на фронт.

Удары украинской армии

Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских оккупантов.

Так, за минувшие сутки только авиация Сил обороны нанесла девять ударов по позициям российских войск, а еще два — по зенитно-ракетным комплексам захватчиков.

В свою очередь, ракетные войска и артиллерия ВСУ обстреляли 13 районов сосредоточения российских войск. Кроме того, под удар наземных подразделений сил обороны попали состав боеприпасов оккупационной армии и пункт управления.

Напомним, что ранее в городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" для лечения около 100 военнослужащих российских войск.

Кроме того, в помещении местного полового дома, обустроенном под военный госпиталь, проходили лечение более 150 раненых наемников ЧВК "Вагнера".

Добавим, из-за колоссальных потерь среди личного состава захватчики разворачивают дополнительные госпитали на оккупированных территориях. Так называемым "указом" оккупационных властей, под нужды военных переданы больница №15 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в городе Луганск.

Фото: минобороны рф