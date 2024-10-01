Після звільнення вовчанського агрегарного заводу бійцями ГУР росіяни намагаються знищити це підприємство

Будівля вовчанського агрегатного заводу після обстрілів. Фото: pravda.com.ua

Втрата агрегатного заводу у Вовчанську Харківської області стала для російського війська серйозним ударом по іміджу. Саме це підприємство зараз є об'єктом №1 для окупантів.

Про це в понеділок, 30 вересня, повідомив Суспільному речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.

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За словами Саранцева, попри те, що підприємство не має ані тактичної, ані стратегічної важливості, росіяни завдають по ньому ударів з усього наявного озброєння, зокрема важких кулеметних систем.

"Він (ворог — Ред.) застосовує і важку вогнеметну систему ТОС-1А, і скидає КАБи, тобто діє за стандартною для себе практикою: коли те, що йому не дісталося, знищує... Окупанти здійснили скид авіаційних бомб. Цей об'єкт перебуває під нашим контролем. Звичайно, із дотриманням усіх заходів безпеки для того, щоб ми не зазнали там втрат особового складу та озброєння", — зазначив речник.

Раніше у ГУР пояснили, яке значення для бійців ЗСУ має звільнення агрегатного заводу у Вовчанську. Контроль над цим підприємством покращить логістику Сил оборони, а також створить плацдарм для подальшого наступу та звільнення Вовчанська.

Нагадаємо, удень 26 вересня росіяни атакували Харків КАБами. Одна з авіабомб влучила у приватний будинок.