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Россияне пытаются уничтожить агрегатный завод в Волчанске, — ОТГ "Харьков"

1 октября 2024 02:30
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
После освобождения волчанского агрегарного завода бойцами ГУР россияне пытаются уничтожить это предприятие
Здание волчанского агрегатного завода после обстрелов. Фото: pravda.com.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Утрата агрегатного завода в Волчанске Харьковской области стала для российской армии серьезным ударом по имиджу. Именно это предприятие сейчас является объектом №1 для окупантов.

Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщил Суспільному пресс-секретарь ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев.

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По словам Саранцева, несмотря на то, что предприятие не имеет ни тактической, ни стратегической важности, россияне наносят по нему удары со всего имеющегося вооружения, в том числе тяжелых пулеметных систем.

"Он (враг — Ред.) применяет и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, и сбрасывает КАБы, то есть действует по стандартной для себя практике: когда то, что ему не досталось, уничтожает... Оккупанты совершили сброс авиационных бомб. Этот объект находится под нашим контролем. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности для того, чтобы мы не понесли там потери личного состава и вооружения", — отметил спикер.

Ранее в ГУР объяснили, какое значение для бойцов ВСУ имеет освобождение агрегатного завода в Волчанске. Контроль над этим предприятием улучшит логистику Сил обороны, а также создаст плацдарм для дальнейшего наступления и освобождения Волчанска.

Напомним, днем 26 сентября россияне атаковали Харьков КАБами. Одна из авиабомб попала в частный дом.

завод Харьковская область обстрелы война в Украине Вовчанск

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