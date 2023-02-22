​​​​​​​Росіяни намагалися налякати Байдена ракетою "Сармат": спроба запуску провалилася

В росії, імовірно, відбувся невдалий запуск балістичної ракети

За інформацією американських ЗМІ, росія у період візиту Джо Байдена до України спробувала запустити міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат". Запуск, як зазначають медіа, провалився.

Про це повідомляє видання CNN.

Випробування ракети на фоні візиту Байдена

За інформацією двох анонімних джерел видання ув американській владі, російська армія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".

Запуск цієї ракети відбувся приблизно у той час, коли президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден-молодший перебував з візитом в столиці України.

Один із американських чиновників зазначив, що росія заздалегідь попередила США про ракетні випробування.

Невдалий запуск

Джерела CNN в американській владі зазначили, що такі ракетні випробування не є загрозою для США і не вважаються аномалією чи ескалацією.

Крім того, видання пише, що, імовірно, запуск "Сармата" провалився.

Одним із показників цього є те, що президент російської федерації володимир путін не згадав про цей запуск у своєму виступі 21 лютого.

Нагадаємо, що у липні минулого року тодішній очільник Роскосмосу Дмитро Рогозін анонсував серійне виробництво ядерної ракети "Сармат".

Фото: міноборони рф