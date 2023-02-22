Россияне пытались напугать Байдена ракетой "Сармат": попытка запуска провалилась
По информации американских СМИ, россия в период визита Джо Байдена в Украину попыталась запустить межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". Запуск, как отмечают медиа, провалился.
Об этом сообщает издание CNN.
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Испытание ракеты на фоне визита Байдена
По информации двух анонимных источников издания в американских властях, российская армия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
Запуск этой ракеты произошел примерно в то время, когда президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден-младший находился с визитом в столице Украины.
Один из американских чиновников отметил, что россия заранее предупредила США о ракетных испытаниях.
Неудачный запуск
Источники CNN в американских властях отметили, что такие ракетные испытания не представляют угрозы для США и не считаются аномалией или эскалацией.
Кроме того, издание пишет, что предположительно запуск "Сармата" провалился.
Одним из показателей этого является то, что президент российской федерации владимир путин не упомянул об этом запуске в своем выступлении 21 февраля.
Напомним, что в июле прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал серийное производство ядерной ракеты "Сармат".
Фото: минобороны рф