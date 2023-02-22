Россияне пытались напугать Байдена ракетой "Сармат": попытка запуска провалилась

В россии, вероятно, произошел неудачный запуск баллистической ракеты

По информации американских СМИ, россия в период визита Джо Байдена в Украину попыталась запустить межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". Запуск, как отмечают медиа, провалился.

Об этом сообщает издание CNN.

Испытание ракеты на фоне визита Байдена

По информации двух анонимных источников издания в американских властях, российская армия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Запуск этой ракеты произошел примерно в то время, когда президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден-младший находился с визитом в столице Украины.

Один из американских чиновников отметил, что россия заранее предупредила США о ракетных испытаниях.

Неудачный запуск

Источники CNN в американских властях отметили, что такие ракетные испытания не представляют угрозы для США и не считаются аномалией или эскалацией.

Кроме того, издание пишет, что предположительно запуск "Сармата" провалился.

Одним из показателей этого является то, что президент российской федерации владимир путин не упомянул об этом запуске в своем выступлении 21 февраля.

Напомним, что в июле прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал серийное производство ядерной ракеты "Сармат".

Фото: минобороны рф