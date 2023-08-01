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Росіяни не спроможні впоратися з атаками дронів, — Ігнат

1 серпня 2023 13:16
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни не спроможні впоратися з атаками дронів, — Ігнат
Наслідки атаки дронів на "Москву-сіті". Фото: Слово і діло
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські військові не здатні ефективно протистояти дронам, які долітають до їх об'єктів. БпЛА літають повільно, але це складні цілі.

Так атаку на "Москву-сіті" прокоментував речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону.

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"Російські військові вже не вперше не можуть впоратися із тими БпЛА, які долітають до них. І сподіваємось, вони не набудуть досвіду збивання дронів", — повідомив Ігнат.

Він також додав, що БпЛА є важкою ціллю, тому до українських об'єктів ворожі дрони-камікадзе також долітають.

"БпЛА — важка ціль. Наприклад взяти ті ж самі "Шахеди", які, на жаль, долітають до нас. Їх не просто збивати. Вони летять повільно, але ціль доволі таки складна для систем протиповітряної оборони", — розповів речник Повітряних сил.

Раніше ми повідомляли, що мер Москви Сергій Собянін заявив, що місто атакували БпЛА. Один із них влучив у хмарочос "Москва-сіті". Це вже друга атака на цю будівлю за останні кілька днів.

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