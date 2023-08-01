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Россияне не способны справиться с атаками дронов, — Игнат

1 августа 2023 13:16
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне не способны справиться с атаками дронов, — Игнат
Последствия атаки дронов на "Москву-сити". Фото: Слово и дело
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские военные не способны эффективно противостоять дронам, долетающим до их объектов. БпЛА летают медленно, но это сложные цели.

Так атаку на "Москву-сити" прокомментировал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Российские военные уже не впервые не могут справиться с долетающими до них БпЛА. И надеемся, они не приобретут опыт сбивания дронов", — сообщил Игнат.

Он также добавил, что БПЛА является тяжелой целью, поэтому в украинские объекты вражеские дроны-камикадзе также долетают.

"БпЛА — трудная цель. Например, взять те же "Шахеды", которые, к сожалению, долетают до нас. Их не просто сбивать. Они летят медленно, но цель довольно сложная для систем противовоздушной обороны", — рассказал спикер Воздушных сил.

Ранее мы сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город атаковал БпЛА. Один из них попал в небоскреб "Москва-сити". Это уже вторая атака на это здание за последние несколько дней.

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