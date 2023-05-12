Росіяни не знають, як використовувати "Калібри" під час війни, — британська розвідка

Запуск ракети "Калібр" з російського військового корабля. Фото: росЗМІ

Росіяни в останні два місяці майже не використовують ракети "Калібр", бо хочуть відновити резервні запаси. Крім того, використання "Калібрів" досі залишається серйозною дилемою для командування РФ.

Про це повідомило у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

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Британські військові аналітики нагадали, що удар ракетами "Калібр" по території України, завданий з кораблів Чорноморського флоту РФ у ніч з 8 на 9 травня, став лише другим за останні два місяці війни, з 9 березня 2023 року.

До березня росіяни часто використовували "Калібри", але після цього перестали бити цими ракетами, імовірно, намагаючись відновити резервні запаси.

Як використовувати "Калібри"

Як припускають британські військові аналітики, у короткостроковій перспективі окупанти розглядають ці ракети як одну із можливість завдавати ударів в тил українській армії.

Але в цілому, зазначає британська розвідка, використання такої дорогої і дефіцитної зброї - досі залишається дилемою для російського командування. Воно просто не знає, коли і як використовувати "Калібри", оскільки війна триває значно довше, ніж Росія спочатку планувала.

Нагадаємо, що на початок травня у росіян на бойовому чергуванні в Чорному морі було 32 ракети "Калібр".