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Росіяни не знають, як використовувати "Калібри" під час війни, — британська розвідка

12 травня 2023 11:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни не знають, як використовувати "Калібри" під час війни, — британська розвідка
Запуск ракети "Калібр" з російського військового корабля. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни в останні два місяці майже не використовують ракети "Калібр", бо хочуть відновити резервні запаси. Крім того, використання "Калібрів" досі залишається серйозною дилемою для командування РФ.

Про це повідомило у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

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Британські військові аналітики нагадали, що удар ракетами "Калібр" по території України, завданий з кораблів Чорноморського флоту РФ у ніч з 8 на 9 травня, став лише другим за останні два місяці війни, з 9 березня 2023 року.

До березня росіяни часто використовували "Калібри", але після цього перестали бити цими ракетами, імовірно, намагаючись відновити резервні запаси.

Як використовувати "Калібри"

Як припускають британські військові аналітики, у короткостроковій перспективі окупанти розглядають ці ракети як одну із можливість завдавати ударів в тил українській армії.

Але в цілому, зазначає британська розвідка, використання такої дорогої і дефіцитної зброї - досі залишається дилемою для російського командування. Воно просто не знає, коли і як використовувати "Калібри", оскільки війна триває значно довше, ніж Росія спочатку планувала.

Нагадаємо, що на початок травня у росіян на бойовому чергуванні в Чорному морі було 32 ракети "Калібр".

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