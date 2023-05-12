Россияне не знают, как использовать "Калибры" во время войны, — британская разведка
Россияне в последние два месяца почти не используют ракеты "Калибр", потому что хотят восстановить резервные запасы. Кроме того, использование "Калибров" до сих пор остается серьезной дилеммой для командования РФ.
Об этом сообщило в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.
Только второй удар за весну
Британские военные аналитики напомнили, что удар ракетами "Калибр" по территории Украины, нанесенный с кораблей Черноморского флота РФ в ночь с 8 на 9 мая, стал лишь вторым за последние два месяца войны, с 9 марта 2023 года.
До марта россияне часто использовали "Калибры", но после этого перестали бить этими ракетами, предположительно пытаясь восстановить резервные запасы.
Как использовать "Калибры"
Как предполагают британские военные аналитики, в краткосрочной перспективе оккупанты рассматривают эти ракеты как одну из возможностей наносить удары в тыл украинской армии.
Но в целом, отмечает британская разведка, использование такого дорогого и дефицитного оружия до сих пор остается дилеммой для российского командования. Оно просто не знает, когда и как использовать "Калибры", поскольку война длится гораздо дольше, чем Россия поначалу планировала.
Напомним, что к началу мая у россиян на боевом дежурстве в Черном море было 32 ракеты "Калибр".