Россияне не знают, как использовать "Калибры" во время войны, — британская разведка

Запуск ракеты "Калибр" с российского военного корабля. Фото: росСМИ

Россияне в последние два месяца почти не используют ракеты "Калибр", потому что хотят восстановить резервные запасы. Кроме того, использование "Калибров" до сих пор остается серьезной дилеммой для командования РФ.

Об этом сообщило в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

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Британские военные аналитики напомнили, что удар ракетами "Калибр" по территории Украины, нанесенный с кораблей Черноморского флота РФ в ночь с 8 на 9 мая, стал лишь вторым за последние два месяца войны, с 9 марта 2023 года.

До марта россияне часто использовали "Калибры", но после этого перестали бить этими ракетами, предположительно пытаясь восстановить резервные запасы.

Как использовать "Калибры"

Как предполагают британские военные аналитики, в краткосрочной перспективе оккупанты рассматривают эти ракеты как одну из возможностей наносить удары в тыл украинской армии.

Но в целом, отмечает британская разведка, использование такого дорогого и дефицитного оружия до сих пор остается дилеммой для российского командования. Оно просто не знает, когда и как использовать "Калибры", поскольку война длится гораздо дольше, чем Россия поначалу планировала.

Напомним, что к началу мая у россиян на боевом дежурстве в Черном море было 32 ракеты "Калибр".