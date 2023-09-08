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Росіяни нещадно обстріляли приватний сектор у Сумах

8 вересня 2023 07:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни нещадно обстріляли приватний сектор у Сумах
Наслідки російського обстрілу Сумщини 4 вересня. Фото: Сумська ОВА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Зранку, 8 вересня, російські терористи цинічно обстріляли приватний сектор у Сумах. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу. 

Про це повідомляє Сумська військова адміністрація. 

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Відтак, під час повітряної тривоги російські терористи поцілили по приватному сектору у Сумах. Ворожий обстріл зруйнував приватний будинок. 

Наразі, на місці працюють рятувальні служби. Людям надають необхідну допомогу. Кількість постраждалих невідома. 

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Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вночі, 8 вересня, повітряну тривогу оголосили у Запорізькій області. Пізніше моніторингові канали повідомили про два вибухи у передмісті. 

Додамо, що цієї ж ночі потужні вибухи лунали в Одесі, а також Херсоні. 

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