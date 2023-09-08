Росіяни нещадно обстріляли приватний сектор у Сумах

Наслідки російського обстрілу Сумщини 4 вересня. Фото: Сумська ОВА

Зранку, 8 вересня, російські терористи цинічно обстріляли приватний сектор у Сумах. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє Сумська військова адміністрація.

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Відтак, під час повітряної тривоги російські терористи поцілили по приватному сектору у Сумах. Ворожий обстріл зруйнував приватний будинок.

Наразі, на місці працюють рятувальні служби. Людям надають необхідну допомогу. Кількість постраждалих невідома.

Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вночі, 8 вересня, повітряну тривогу оголосили у Запорізькій області. Пізніше моніторингові канали повідомили про два вибухи у передмісті.

Додамо, що цієї ж ночі потужні вибухи лунали в Одесі, а також Херсоні.