Россияне беспощадно обстреляли частный сектор в Сумах

Последствия русских обстрелов Сумщины 4 сентября. Фото: Сумская ОВА

Утром, 8 сентября российские террористы цинично обстреляли частный сектор в Сумах. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Сумская военная администрация.

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Следовательно, во время воздушной тревоги российские террористы попали в частный сектор в Сумах. Вражеские обстрелы разрушили частный дом.

Сейчас на месте работают спасательные службы. Людям оказывают необходимую помощь. Количество пострадавших неизвестно.

Сообщение об обстреле. Фото: скриншот

Напомним, что ночью, 8 сентября, воздушная тревога была объявлена в Запорожской области. Позже мониторинговые каналы сообщили о двух взрывах в пригороде.

Добавим, что этой же ночью мощные взрывы раздавались в Одессе, а также в Херсоне.