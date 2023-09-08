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Россияне беспощадно обстреляли частный сектор в Сумах

8 сентября 2023 07:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне беспощадно обстреляли частный сектор в Сумах
Последствия русских обстрелов Сумщины 4 сентября. Фото: Сумская ОВА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром, 8 сентября российские террористы цинично обстреляли частный сектор в Сумах. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Сумская военная администрация.

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Следовательно, во время воздушной тревоги российские террористы попали в частный сектор в Сумах. Вражеские обстрелы разрушили частный дом.

Сейчас на месте работают спасательные службы. Людям оказывают необходимую помощь. Количество пострадавших неизвестно.

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Сообщение об обстреле. Фото: скриншот

Напомним, что ночью, 8 сентября, воздушная тревога была объявлена в Запорожской области. Позже мониторинговые каналы сообщили о двух взрывах в пригороде.

Добавим, что этой же ночью мощные взрывы раздавались в Одессе, а также в Херсоне.

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