Россияне беспощадно обстреляли частный сектор в Сумах
Утром, 8 сентября российские террористы цинично обстреляли частный сектор в Сумах. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Сумская военная администрация.
Россияне обстреляли Сумы
Следовательно, во время воздушной тревоги российские террористы попали в частный сектор в Сумах. Вражеские обстрелы разрушили частный дом.
Сейчас на месте работают спасательные службы. Людям оказывают необходимую помощь. Количество пострадавших неизвестно.
Напомним, что ночью, 8 сентября, воздушная тревога была объявлена в Запорожской области. Позже мониторинговые каналы сообщили о двух взрывах в пригороде.
Добавим, что этой же ночью мощные взрывы раздавались в Одессе, а также в Херсоне.