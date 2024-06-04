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Росіяни обстріляли Донеччину — серед загиблих дитина

4 червня 2024 11:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Донеччині 3 червня лунали вибухи — загинула дитина
Наслідки російського обстрілу Михайлівки. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії обстріляла село Михайлівка Краматорського району Донецької області. Внаслідок комбінованого удару є вбиті та поранені, зокрема — дитина.

Про це повідомляє Національна поліція України у вівторок, 4 червня. 

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Росіяни обстріляли Донеччину

вибухи донеччина
Наслідки обстрілу Донеччини. Джерело: Національна поліція

За інформацію від правоохоронців, ворог атакував житлові квартали керованими авіабомбами, реактивними системами залпового вогню та ствольною артилерією.

обстріл донеччина
Наслідки обстрілу Донеччини. Джерело: Національна поліція

По селу здійснено авіаудар керованою авіабомбою УМПБ Д-30 СН та артобстріл з РСЗВ "Смерч". Внаслідок удару двоє людей загинуло, зокрема 12-річна дитина. Ще одну людину поранено. Пошкоджено три приватних оселі.

торецьк донеччина вибухи
Наслідки обстрілу Донеччини. Джерело: Національна поліція

Неспокійно було й у Торецьку: внаслідок обстрілу гаубичною артилерією поранено мирного жителя, пошкоджено будинок. Загалом за минулу добу, як зауважують правоохоронці, російська армія 1 858 разів обстрілювала регіон.

обстріл торецьк
Наслідки обстрілу Донеччини. Джерело: Національна поліція

Нагадаємо, раніше бійці ЗСУ поділилися кадрами з Мар'їнки Донецької області, яка перетворилась на суцільну руїну. 

Також не так давно ворог п'ять разів обстріляв Лиман, внаслідок чого поранення отримали щонайменше вісім осіб.

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