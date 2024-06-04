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Россияне обстреляли Донецкую область — среди погибших ребенок

4 июня 2024 11:16
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Илья Рябинин
редактор
В Донецкой области раздавались взрывы — погиб ребенок
Последствия российских обстрелов Михайловки. Фото: Национальная полиция
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России обстреляла село Михайловка Краматорского района Донецкой области. В результате комбинированного удара есть убитые и раненые, в частности — ребенок.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины во вторник, 4 июня.

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взрывы донетчина
Последствия обстрела Донецкой области. Источник: Национальная полиция

По информации от правоохранителей, враг атаковал жилые кварталы управляемыми авиабомбами, реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерией.

обстрел донетчина
Последствия обстрела Донецкой области. Источник: Национальная полиция

По селу осуществлен авиаудар управляемой авиабомбой УМПБ Д-30 СН и артобстрел из РСЗО "Смерч". В результате удара два человека погибли, в том числе 12-летний ребенок. Еще один человек ранен. Повреждены три частных дома.

торец донецка взрывы
Последствия обстрела Донецкой области. Источник: Национальная полиция

Неспокойно было и в Торецке: в результате обстрела гаубичной артиллерией ранен мирный житель, поврежден дом. В общей сложности за минувшие сутки, как отмечают правоохранители, российская армия 1 858 раз обстреливала регион.

обстрел торец
Последствия обстрела Донецкой области. Источник: Национальная полиция

Напомним, ранее бойцы ВСУ поделились кадрами из Марьинки Донецкой области, которая превратилась в сплошные развалины.

Также недавно враг пять раз обстрелял Лиман, в результате чего ранения получили по меньшей мере восемь человек.

Украина
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Донецкая область
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