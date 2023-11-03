Росіяни обстріляли Харківщину "шахедами" — зруйновано заклад освіти
Вночі ворог вдарив дронами "шахед" по Харкову та області. Внаслідок атаки був пошкоджений заклад освіти.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Атака РФ по Харківщині 3 листопада
"Цієї ночі, близько 00:45, ворог завдав по м. Харків удар попередньо чотирма БПЛА-камікадзе типу "Шахед". Пошкоджено два гаражі, чотири легкових автомобілі та господарча споруда. Частково зруйновано заклад освіти. Також пошкодження зазнала будівля СТО, не діючий швейний цех та житловий будинок. Сталися пожежі", — написав Синєгубов.
За його словами, до медиків звернулося вісім харків'ян з гострою реакцією на стрес, в тому числі двоє дітей, вони отримали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав.
"Також вночі, близько 23:45, обстріляне с. Коротич Харківського району, пошкоджено дві нежитлові будівлі, сталися пожежі", — зазначив голова ОВА.
У ДСНС показали кадри ліквідації наслідків ворожих ударів по Харкову.
Нагадаємо, що в ніч на 3 листопада армія РФ атакувала територію України чотирма десятками "шахедів". Також окупанти використали керовану авіаційну ракету Х-59. Проте нашим захисникам вдалося знищити більшість ворожих повітряних цілей.
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