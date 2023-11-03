Росіяни обстріляли Харківщину "шахедами" — зруйновано заклад освіти

Наслідки російської атаки по Харківщині. Фото: Олег Синєгубов

Вночі ворог вдарив дронами "шахед" по Харкову та області. Внаслідок атаки був пошкоджений заклад освіти.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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"Цієї ночі, близько 00:45, ворог завдав по м. Харків удар попередньо чотирма БПЛА-камікадзе типу "Шахед". Пошкоджено два гаражі, чотири легкових автомобілі та господарча споруда. Частково зруйновано заклад освіти. Також пошкодження зазнала будівля СТО, не діючий швейний цех та житловий будинок. Сталися пожежі", — написав Синєгубов.

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов

За його словами, до медиків звернулося вісім харків'ян з гострою реакцією на стрес, в тому числі двоє дітей, вони отримали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав.

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов

"Також вночі, близько 23:45, обстріляне с. Коротич Харківського району, пошкоджено дві нежитлові будівлі, сталися пожежі", — зазначив голова ОВА.

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов

У ДСНС показали кадри ліквідації наслідків ворожих ударів по Харкову.

Нагадаємо, що в ніч на 3 листопада армія РФ атакувала територію України чотирма десятками "шахедів". Також окупанти використали керовану авіаційну ракету Х-59. Проте нашим захисникам вдалося знищити більшість ворожих повітряних цілей.