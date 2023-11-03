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Россияне обстреляли Харьковщину "шахедами" — разрушено учебное заведение

3 ноября 2023 08:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне обстреляли Харьковщину "шахедами" — разрушено учебное заведение
Последствия атаки по Харьковщине. Фото: Олег Синегубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Ночью враг ударил дронами "шахед" по Харькову и области. В результате атаки было повреждено учебное заведение.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

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"Этой ночью, около 00:45, враг нанес по г. Харьков удар предварительно четырьмя БПЛА-камикадзе типа "Шахед". Повреждены два гаража, четыре легковых автомобиля и хозяйственное сооружение. Частично разрушено учебное заведение. Также повреждение получило здание СТО, не действующее швейный цех и жилой дом. Произошли пожары", — написал Синегубов.

Харьков обстрелы
Последствия обстрелов Харькова. Фото: Олег Синегубов

По его словам, к медикам обратились восемь харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе двое детей, они получили помощь на месте. Ранения никто не получил.

харьков обстрелы
Последствия обстрелов Харькова. Фото: Олег Синегубов

"Также ночью, около 23:45, обстреляно с. Коротич Харьковского района, повреждены два нежилых здания, произошли пожары", — отметил председатель ОВА.

харьков обстрелы
Последствия обстрелов Харькова. Фото: Олег Синегубов

В ГСЧС показали кадры ликвидации последствий вражеских ударов по Харькову.

Напомним, что в ночь на 3 ноября армия РФ атаковала территорию Украины четырьмя десятками "шахедов". Также оккупанты использовали управляемую авиационную ракету Х-59. Однако нашим защитникам удалось уничтожить большинство вражеских воздушных целей.

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