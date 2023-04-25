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Росіяни обстріляли Куп'янськ: є поранені, під руїнами залишаються люди

25 квітня 2023 10:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни обстріляли Куп'янськ: є поранені, під руїнами залишаються люди
Наслідки російського удару по центру Куп’янська. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська завдали удару по центральній частині Куп’янська. Зруйнований місцевий краєзнавчий музей, під завалами — щонайменше двоє людей.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Обстріл Куп’янська

Російські окупанти завдали удару по центральній частині Куп’янська.

Відомо про влучання у будівлю Куп’янського краєзнавчого музею.

Поранені від російського удару

За попередньою інформацією, поранення отримали п’ятеро місцевих мешканців.

Крім того, під завалами будівлі музею перебувають щонайменше дві людини.

"На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється", — наголосив Олег Синєгубов.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак оприлюднив відео, зняте на місці влучання російського снаряду.

На відеозапису можна помітити серйозні руйнування інфраструктури.

Нагадаємо, що російські війська регулярно обстрілюють прикордонні райони Харківської області, зокрема і Куп’янськ.

Так, у кінці березня російські ракети пошкодили п’ятиповерховий житловий будинок у Куп’янську.

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