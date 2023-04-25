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Россияне обстреляли Купянск: есть раненые, под руинами остаются люди

25 апреля 2023 10:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне обстреляли Купянск: есть раненые, под руинами остаются люди
Последствия русского удара по центру Купянска. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска нанесли удар по центральной части Купянска. Разрушен местный краеведческий музей, под завалами — по меньшей мере два человека.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Обстрел Купянска

Российские оккупанты нанесли удар по центральной части Купянска.

Известно о попадании в здание Купянского краеведческого музея.

Раненные от российского удара

По предварительной информации, ранения получили пятеро местных жителей.

Кроме того, под завалами здания музея находятся по меньшей мере два человека.

"На месте работают все экстренные службы. Информация уточняется", — подчеркнул Олег Синегубов.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак обнародовал видео, снятое на месте попадания российского снаряда.

На видео можно заметить серьезные разрушения инфраструктуры.

Напомним, что российские войска регулярно обстреливают приграничные районы Харьковской области, в том числе и Купянск.

Так, в конце марта российские ракеты повредили пятиэтажное жилое здание в Купянске.

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