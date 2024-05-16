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Росіяни обстріляли Миколаївську область — є значні пошкодження

16 травня 2024 08:13
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Росіяни обстріляли Миколаївську область — є значні пошкодження
Пожежа в Миколаєві. Ілюстративне фото: radiosvoboda.org
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Напередодні, 15 травня росіяни знову обстріляли Миколаївську область. Внаслідок влучання сталась пожежа на станції техобслуговування. 

Про це повідомили в Офісі генпрокурора в четвер, 16 травня. 

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"Внаслідок ворожого удару по Миколаєву постраждало троє мирних жителів – розпочато провадження. За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — повідомила пресслужба Генпрокурора. 

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Слідство повідомило, що 15 травня об 11.35 по Миколаївщині був завданий ракетний удар. Наразі тип ракет встановлюється.

"Внаслідок обстрілу троє цивільних чоловіків зазнали поранень. Пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури, транспортні засоби. На території СТО зайнялась пожежа площею 400 м кв, яка була локалізована працівниками ДСНС. На місці події працюють прокурори, слідчі поліції та СБУ, експерти. Вилучено уламки ракети", — повідомляється в описі Офісу генпрокурора. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Миколаївській області оголосили повітряну тривоу, 15 травня місто знаходилось під ворожим вогнем

У Миколаївській області внаслідок ракетних обстрілів 15 травня постраждало троє людей

ЗСУ
росіяни
Миколаїв
обстріли
війна в Україні
атака

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