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Россияне обстреляли Николаевскую область — есть значительные повреждения

16 мая 2024 08:13
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Росіяни знову обстріляли Миколаївську область, постраждали цивільні об'єкти
Пожар в Николаеве. Иллюстративное фото: radiosvoboda.org
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Накануне, 15 мая, россияне снова обстреляли Николаевскую область. В результате попадания произошел пожар на станции техобслуживания.

Об этом сообщили в офисе Генпрокурора в четверг, 16 мая.

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"В результате вражеского удара по Николаеву пострадали три мирных жителя – начато производство. При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — сообщила прессслужба Генпрокурора.

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Следствие сообщило, что 15 мая в 11.35 по Николаевской области был нанесен ракетный удар. В настоящее время тип ракет устанавливается.

"В результате обстрела трое гражданских мужчин получили ранения. Поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, транспортные средства. На территории СТО занялся пожар площадью 400 м кв, который был локализован работниками ГСЧС. На месте происшествия работают прокуроры, следственные полиции и СБУ, эксперты. Изъяты обломки ракет", — сообщается в описании офиса Генпрокурора.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области объявили воздушную тревогу, 15 мая город находился под вражеским огнем.

В Николаевской области в результате ракетных обстрелов 15 мая пострадали три человека.

ВСУ
россияне
Николаев
обстрелы
война в Украине
атака

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