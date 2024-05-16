Росіяни знову обстріляли Миколаївську область, постраждали цивільні об'єкти

Пожар в Николаеве. Иллюстративное фото: radiosvoboda.org

Накануне, 15 мая, россияне снова обстреляли Николаевскую область. В результате попадания произошел пожар на станции техобслуживания.

Об этом сообщили в офисе Генпрокурора в четверг, 16 мая.

Читайте также:

Обстрелы Николаевщины



"В результате вражеского удара по Николаеву пострадали три мирных жителя – начато производство. При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — сообщила прессслужба Генпрокурора.

Пост Виталия Кима в Telegram

Следствие сообщило, что 15 мая в 11.35 по Николаевской области был нанесен ракетный удар. В настоящее время тип ракет устанавливается.

"В результате обстрела трое гражданских мужчин получили ранения. Поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, транспортные средства. На территории СТО занялся пожар площадью 400 м кв, который был локализован работниками ГСЧС. На месте происшествия работают прокуроры, следственные полиции и СБУ, эксперты. Изъяты обломки ракет", — сообщается в описании офиса Генпрокурора.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области объявили воздушную тревогу, 15 мая город находился под вражеским огнем.

В Николаевской области в результате ракетных обстрелов 15 мая пострадали три человека.