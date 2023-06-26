Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії, є загиблі

Наслідки російських обстрілів. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko (ілюстративне)

У понеділок, 26 червня, окупаційні війська обстріляли Нікополь Дніпропетрвоської області з важкої артилерії. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Пообіді рашисти вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Поцілили по приватному підприємству. Вбили двох його працівників — 51-річну жінку та 50-річного чоловіка", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, відомо, що постраждав ще один 49-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма та осколкове поранення. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також відомо, що на ураженому об’єкті є значні руйнування. Наслідки атаки уточнюються.

Наслідки російських обстрілів Ніколя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки російських обстрілів Ніколя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки російських обстрілів Ніколя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 1 / 3

Нагадаємо, у ніч проти 26 червня російські окупанти атакували південь України. В результаті повітряного бою над Одесою понівечено вікна в багатоквартирних будинках прибережної зони.

Окупанти вдарили "Калібрами" та "Шахедами", є значні руйнування.