Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, есть погибшие

Последствия российских обстрелов. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko (иллюстративное)

В понедельник, 26 июня, оккупационные войска обстреляли Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. В результате атаки погибли два человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Обстрелы Никополя 26 июня

"В обед рашисты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Попали по частному предприятию. Убили двух его работников — 51-летнюю женщину и 50-летнего мужчину", — говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что пострадал еще один 49-летний мужчина. У него минно-взрывная травма и осколочное ранение. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также известно, что на пораженном объекте есть значительные разрушения. Последствия атаки уточняются.

Последствия русских обстрелов Николя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия русских обстрелов Николя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия русских обстрелов Николя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 1/3 _ 3

Напомним, в ночь на 26 июня российские оккупанты атаковали юг Украины. В результате воздушного боя над Одессой повреждены окна в многоквартирных домах прибрежной зоны. Оккупанты ударили "Калибрами" и "Шахедами", есть значительные разрушения .