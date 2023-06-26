Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, есть погибшие
В понедельник, 26 июня, оккупационные войска обстреляли Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. В результате атаки погибли два человека.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрелы Никополя 26 июня
"В обед рашисты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Попали по частному предприятию. Убили двух его работников — 51-летнюю женщину и 50-летнего мужчину", — говорится в сообщении.
Кроме того, известно, что пострадал еще один 49-летний мужчина. У него минно-взрывная травма и осколочное ранение. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Также известно, что на пораженном объекте есть значительные разрушения. Последствия атаки уточняются.
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Последствия русских обстрелов Николя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия русских обстрелов Николя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия русских обстрелов Николя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Напомним, в ночь на 26 июня российские оккупанты атаковали юг Украины. В результате воздушного боя над Одессой повреждены окна в многоквартирных домах прибрежной зоны. Оккупанты ударили "Калибрами" и "Шахедами", есть значительные разрушения .