Росіяни вирішили взяти на озброєння білоруські ракети

Опановування ворогом більш сучасної техніки може серйозно дошкуляти Україні

Російські окупаційні підрозділи почали опановувати на полігонах Республіки Білорусь новий для себе ракетний комплекс "Полонез". Він створений спільно білоруськими та китайськими фахівцями.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"На Півночі з'явився один неприємний для нас момент", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов

Росіяни, пояснив він, почали розганяти в своїх пабліках те, що російські екіпажі розпочали проходити підготовку в моменті опанування системами оперативно-тактичного ракетного комплексу "Полонез".

"Ця зброя — білоруська. Вона вироблена спільно з китайцями. Але річ досить небезпечна. Оскільки тактико-технічні характеристики цього ОТРК кращі, ніж у російського "Іскандера", — зазначив військовий експерт.

За словами Снєгирьова, якщо ця інформація відповідає дійсності, то розмови про іранські ракети відходять на другий план.

"Тобто ми будемо мати проблеми ще з цим ОТРК, які у росіян під боком. Адже цю техніку транспортувати не треба. А Білорусь таким чином ще в одному сегменті фактично буде втягнута у військовий конфлікт", — наголосив аналітик.

Ракетний комплекс "Полонез"

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