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Росіяни опановують у Білорусі нову зброю

20 березня 2023 10:45
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Росіяни вирішили взяти на озброєння білоруські ракети
Опановування ворогом більш сучасної техніки може серйозно дошкуляти Україні
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупаційні підрозділи почали опановувати на полігонах Республіки Білорусь новий для себе ракетний комплекс "Полонез". Він створений спільно білоруськими та китайськими фахівцями.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов

Росіяни, пояснив він, почали розганяти в своїх пабліках те, що російські екіпажі розпочали проходити підготовку в моменті опанування системами оперативно-тактичного ракетного комплексу "Полонез".

"Ця зброя — білоруська. Вона вироблена спільно з китайцями. Але річ досить небезпечна. Оскільки тактико-технічні характеристики цього ОТРК кращі, ніж у російського "Іскандера", — зазначив військовий експерт.

За словами Снєгирьова, якщо ця інформація відповідає дійсності, то розмови про іранські ракети відходять на другий план. 

"Тобто ми будемо мати проблеми ще з цим ОТРК, які у росіян під боком. Адже цю техніку транспортувати не треба. А Білорусь таким чином ще в одному сегменті фактично буде втягнута у військовий конфлікт", — наголосив аналітик.

ракетний комплекс "Полонез"
Ракетний комплекс "Полонез"

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