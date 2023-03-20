Росіяни вирішили взяти на озброєння білоруські ракети

Росіяни опановують у Білорусі нову зброю
Російські окупаційні підрозділи почали опановувати на полігонах Республіки Білорусь новий для себе ракетний комплекс "Полонез". Він створений спільно білоруськими та китайськими фахівцями.
Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
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"На Півночі з'явився один неприємний для нас момент", — сказав Снєгирьов.
Росіяни, пояснив він, почали розганяти в своїх пабліках те, що російські екіпажі розпочали проходити підготовку в моменті опанування системами оперативно-тактичного ракетного комплексу "Полонез".
"Ця зброя — білоруська. Вона вироблена спільно з китайцями. Але річ досить небезпечна. Оскільки тактико-технічні характеристики цього ОТРК кращі, ніж у російського "Іскандера", — зазначив військовий експерт.
За словами Снєгирьова, якщо ця інформація відповідає дійсності, то розмови про іранські ракети відходять на другий план.
"Тобто ми будемо мати проблеми ще з цим ОТРК, які у росіян під боком. Адже цю техніку транспортувати не треба. А Білорусь таким чином ще в одному сегменті фактично буде втягнута у військовий конфлікт", — наголосив аналітик.
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