Россияне решили взять на вооружение белорусские ракеты

Овладение врагом более современной техникой может серьезно донимать Украину

Российские оккупационные подразделения начали овладевать на полигонах Республики Беларусь новым для себя ракетным комплексом "Полонез". Он создан совместно белорусскими и китайскими специалистами.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"На Севере появился один неприятный для нас момент", — сказал Снегирев.

Дмитрий Снегирев

Россияне, объяснил он, начали разгонять в своих пабликах то, что российские экипажи начали проходить подготовку в моменте овладения системами оперативно-тактического ракетного комплекса "Полонез".

"Это оружие — белорусское. Оно произведено совместно с китайцами. Но вещь достаточно опасная. Поскольку тактико-технические характеристики этого ОТРК лучше, чем у российского "Искандера", — отметил военный эксперт.

По словам Снегирева, если эта информация отвечает действительности, то разговоры об иранских ракетах отходят на второй план.

"То есть у нас будут проблемы еще с этим ОТРК, которые у россиян под боком. Ведь эту технику транспортировать не надо. А Беларусь таким образом еще в одном сегменте фактически будет втянута в военный конфликт", — подчеркнул аналитик.

Ракетный комплекс "Полонез"

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