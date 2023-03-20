Россияне решили взять на вооружение белорусские ракеты

Россияне овладевают в Беларуси новым оружием
Российские оккупационные подразделения начали овладевать на полигонах Республики Беларусь новым для себя ракетным комплексом "Полонез". Он создан совместно белорусскими и китайскими специалистами.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.
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"На Севере появился один неприятный для нас момент", — сказал Снегирев.
Россияне, объяснил он, начали разгонять в своих пабликах то, что российские экипажи начали проходить подготовку в моменте овладения системами оперативно-тактического ракетного комплекса "Полонез".
"Это оружие — белорусское. Оно произведено совместно с китайцами. Но вещь достаточно опасная. Поскольку тактико-технические характеристики этого ОТРК лучше, чем у российского "Искандера", — отметил военный эксперт.
По словам Снегирева, если эта информация отвечает действительности, то разговоры об иранских ракетах отходят на второй план.
"То есть у нас будут проблемы еще с этим ОТРК, которые у россиян под боком. Ведь эту технику транспортировать не надо. А Беларусь таким образом еще в одном сегменте фактически будет втянута в военный конфликт", — подчеркнул аналитик.
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