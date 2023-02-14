Росіяни наступають на Донбасі, але не мають достатньо сили для прориву української оборони

Росіяни отримали наказ наступати, але не мають для цього сил на жодному з напрямків, — британська розвідка
На Донбасі російські окупаційні війська ведуть наступ на позиції Сил оборони України. Втім, більш ніж скромні успіхи свідчать про те, що вони не мають реальних сил для прориву української оборони.
Про це повідомляє у традиційному огляді подій російсько-української війни розвідка Великої Британії.
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Локальні успіхи окупантів
За три останні дні, зазначають британські військові аналітики, група “Вагнера”, імовірно, досягла невеличкого успіху в районі Бахмута.
Йдеться про ділянку фронту біля Червоної Гори.
Безперервний наступ росіян
На іншій ділянці фронту, в районі Кремінної та Сватового, російські окупанти постійно наступають на позиції Сил оборони України.
Втім, запевняє розвідка Сполученого Королівства, усі ці спроби є достатньо слабкими для досягнення відчутного результату.
Наказ наступати
Британські розвідники наголошують, що загальна картина на театрі бойових дій свідчить про те, що російські сили отримали наказ наступати.
Але при цьому вони не накопичили достатньо бойової потужності, аби досягти якогось ефекту, на жодному із напрямків, де проводиться наступ.
Фото: "РИА Новости"