Россияне наступают на Донбассе, но не имеют достаточно сил для прорыва украинской обороны

Российские оккупанты не накопили мощности для эффективного наступления

В Донбассе российские оккупационные войска ведут наступление на позиции Сил обороны Украины. Впрочем, более чем скромные успехи свидетельствуют о том, что у них нет реальных сил для прорыва украинской обороны.

Об этом сообщает в традиционном обзоре событий российско-украинской войны разведка Великобритании.

Локальные успехи оккупантов

За три последних дня, отмечают британские военные аналитики, группа "Вагнера", вероятно, добилась небольшого успеха в районе Бахмута.

Речь идет о участке фронта возле Красной Горы.

Непрерывное наступление россиян

На другом участке фронта, в районе Кременной и Сватово, российские оккупанты постоянно наступают на позиции Сил обороны Украины.

Впрочем, уверяет разведка Соединенного Королевства, все эти попытки достаточно слабы для достижения ощутимого результата.

Приказ наступать

Британские разведчики подчеркивают, что всеобщая картина на театре боевых действий свидетельствует о том, что российские силы получили приказ наступать.

Но при этом они не накопили достаточно боевой мощи, чтобы достичь какого-либо эффекта, ни на одном из направлений, где проводится наступление.

Фото: "РИА Новости"