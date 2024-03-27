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Росіяни планують підірвати українське підпілля в окупації, — ЦНС

27 березня 2024 04:33
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Росіяни планують підірвати українське підпілля в окупації, — ЦНС
Російські окупанти на ТОТ. Фото: ЦНС
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Росіяни на тимчасово окупованих територіях проводять інформаційну операцію. Їхній план — дискредитація українського підпілля.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що окупанти поширюють фейкові листування з підлітками, яких нібито вербували партизани для організації теракту в школах тимчасово окупованого Криму.

Таким чином ворог планує перекласти відповідальність на українців за масову страту росіян у Москві.

"Можемо констатувати, що кремлівський режим використовує смерть лише для поширення ненависті та ще більших смертей. Закликаємо українців на ТОТ бути обережними й уникати місця масового скупчення людей, аби не стати жертвою чергової провокації Кремля", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з даними Центру, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях планують використовувати дітей для війни проти України.

Додамо, що за інформацією Спротиву, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російська влада вигадала оператора для управління захопленими українськими підприємствами під назвою "Корпорація розвитку Запорізької області". Відомо, що він робитиме.

дезінформація
окупанти
окупація
війна в Україні

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