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Россияне планируют подорвать украинское подполье в оккупации, — ЦНС

27 марта 2024 04:33
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Россияне планируют взорвать украинское подполье в оккупации, — ЦНС
Российские оккупанты на ТОТ. Фото: ЦНС
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Россияне на временно оккупированных территориях проводят информационную операцию. Их план — дискредитация украинского подполья.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Отмечается, что оккупанты распространяют фейковую переписку с подростками, которых якобы вербовали партизаны для организации теракта в школах временно оккупированного Крыма.

Таким образом, враг планирует переложить ответственность на украинцев за массовую казнь россиян в Москве.

"Можем констатировать, что кремлевский режим использует смерть только для распространения ненависти и еще больших смертей. Призываем украинцев на то быть осторожными и избегать места массового скопления людей, чтобы не стать жертвой очередной провокации Кремля" , — говорится в сообщении.

Напомним, согласно данным Центра, российские захватчики на временно оккупированных территориях планируют использовать детей для войны против Украины.

По информации Сопротивления, на временно оккупированных территориях Запорожской области российские власти придумали оператора для управления захваченными украинскими предприятиями под названием "Корпорация развития Запорожской области". Известно, что он будет делать.

дезинформация
оккупанты
оккупация
война в Украине

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