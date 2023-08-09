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Росіяни понад 100 разів за добу обстріляли Україну, — Генштаб

9 серпня 2023 07:15
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Росіяни понад 100 разів за добу обстріляли Україну, — Генштаб
Російський військовий зі зброєю. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За останню добу, 8 серпня, російська війська обстріляла Україну 143 рази з різного типу озброєння. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України надалі залишається високою.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Російські терористи продовжують обстрілювати не лише позиції наших військових, а й населені пункти. За останню добу, 8 серпня, РФ вдарила по Україні 143 рази різною зброєю.

"Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населеним пунктам", — йдеться у повідомленні. 

Відомо, що через ворожі атаки є загиблі та поранені серед цивільного населення, також руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

У відомстві наголошують, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

скріншот

скріншот
Джерело: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, через масовані обстріли та активізацію ворога наступальних дій у Харківській області можуть оголосити евакуацію. Для цього є транспорт, намічені відносно безпечні маршрути, є тимчасове житло для переселенців тощо. 

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