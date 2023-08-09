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Россияне более 100 раз в сутки обстреляли Украину, — Генштаб

9 августа 2023 07:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне более 100 раз в сутки обстреляли Украину, — Генштаб
Российский военный с оружием. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За последние сутки, 8 августа, российские войска обстреляли Украину 143 раза из разного типа вооружения. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Российские террористы продолжают обстреливать не только позиции наших военных, но и населенные пункты. За последние сутки, 8 августа, РФ ударила по Украине 143 раза разным оружием.

"За прошедшие сутки враг нанес четыре ракетных и 53 авиационных удара, совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении.

Известно, что из-за вражеских атак погибли и ранены среди гражданского населения, также разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В ведомстве подчеркивают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Источник: Генштаб ВСУ

Напомним, из-за массированных обстрелов и активизации врага наступательных действий в Харьковской области могут объявить эвакуацию. Для этого есть транспорт, намеченные относительно безопасные маршруты, есть временное жилье для переселенцев и т.д.

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