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Росіяни поширюють черговий фейк про евакуацію з Полтавщини, — ДСНС

29 квітня 2024 12:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни поширюють черговий фейк про евакуацію з Полтавщини, — ДСНС
Чоловік тримає в руках телефон із фейковою новиною. Фото: Depositphotos
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росія запустила фейк від Державної служби надзвичайних ситуацій України у Telegram про нібито "евакуацію" у Полтавській області. Українців попереджають, що це ворожа дезінформація спрямована на дестабілізацію ситуації в країні.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у понеділок, 29 квітня. 

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Рятувальники розповіли, що через месенджер Telegram розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення "евакуації" з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини через ймовірні ракетні обстріли.

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Фейки росіян. Фото: ДСНС

"ДСНС України інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації", — йдеться у повідомленні.

Українців також закликали не довіряти сумнівним джерелам інформації. 

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, декількома тижнями раніше росіяни поширили такий самий фейк про евакуацію з Харківської області. Ця дезінформація, як стверджується, має на меті створити паніку та хаос в українському суспільстві.

Також Росія могла використати  Telegram  для поширення ІПСО щодо корупції в Україні. Як було встановлено, три чверті таких фейків розповсюджувалися через месенджер.

евакуація
ДСНС
фейки
війна в Україні
Росія

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