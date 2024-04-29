Росіяни поширюють черговий фейк про евакуацію з Полтавщини, — ДСНС

Чоловік тримає в руках телефон із фейковою новиною. Фото: Depositphotos

Росія запустила фейк від Державної служби надзвичайних ситуацій України у Telegram про нібито "евакуацію" у Полтавській області. Українців попереджають, що це ворожа дезінформація спрямована на дестабілізацію ситуації в країні.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у понеділок, 29 квітня.

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Рятувальники розповіли, що через месенджер Telegram розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення "евакуації" з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини через ймовірні ракетні обстріли.

Фейки росіян. Фото: ДСНС

"ДСНС України інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації", — йдеться у повідомленні.

Українців також закликали не довіряти сумнівним джерелам інформації.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, декількома тижнями раніше росіяни поширили такий самий фейк про евакуацію з Харківської області. Ця дезінформація, як стверджується, має на меті створити паніку та хаос в українському суспільстві.

Також Росія могла використати Telegram для поширення ІПСО щодо корупції в Україні. Як було встановлено, три чверті таких фейків розповсюджувалися через месенджер.