Россияне распространяют очередной фейк об эвакуации из Полтавской области, — ГСЧС
Россия запустила фейк от Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Telegram о якобы "эвакуации" в Полтавской области. Украинцев предупреждают, что эта вражеская дезинформация направлена на дестабилизацию ситуации в стране.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в понедельник, 29 апреля.
Очередной фейк от РФ
Спасатели рассказали, что через мессенджер Telegram распространяется информация якобы от ГСЧС Украины о проведении "эвакуации" из ряда населенных пунктов Кременчугского района Полтавской области из-за вероятных ракетных обстрелов.
"ГСЧС Украины информирует, что такие сообщения являются вражеским информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации", — говорится в сообщении.
Украинцев также призвали не доверять сомнительным источникам информации.
Напомним, несколькими неделями ранее россияне распространили такой же фейк об эвакуации из Харьковской области. Эта дезинформация, как утверждается, преследует цель создать панику и хаос в украинском обществе.
Также Россия могла использовать Telegram для распространения ИПСО по коррупции в Украине. Как было установлено, три четверти таких фейков распространялись через мессенджер.
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