Россияне распространяют очередной фейк об эвакуации из Полтавской области, — ГСЧС

Мужчина держит в руках телефон с фейковой новостью. Фото: Depositphotos

Россия запустила фейк от Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Telegram о якобы "эвакуации" в Полтавской области. Украинцев предупреждают, что эта вражеская дезинформация направлена на дестабилизацию ситуации в стране.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в понедельник, 29 апреля.

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Спасатели рассказали, что через мессенджер Telegram распространяется информация якобы от ГСЧС Украины о проведении "эвакуации" из ряда населенных пунктов Кременчугского района Полтавской области из-за вероятных ракетных обстрелов.

Фейки россиян. Фото: ГСЧС

"ГСЧС Украины информирует, что такие сообщения являются вражеским информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации", — говорится в сообщении.

Украинцев также призвали не доверять сомнительным источникам информации.

Скриншот сообщения ГСЧС

Напомним, несколькими неделями ранее россияне распространили такой же фейк об эвакуации из Харьковской области. Эта дезинформация, как утверждается, преследует цель создать панику и хаос в украинском обществе.

Также Россия могла использовать Telegram для распространения ИПСО по коррупции в Украине. Как было установлено, три четверти таких фейков распространялись через мессенджер.