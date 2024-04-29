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Россияне распространяют очередной фейк об эвакуации из Полтавской области, — ГСЧС

29 апреля 2024 12:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне распространяют очередной фейк об эвакуации из Полтавской области, — ГСЧС
Мужчина держит в руках телефон с фейковой новостью. Фото: Depositphotos
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия запустила фейк от Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Telegram о якобы "эвакуации" в Полтавской области. Украинцев предупреждают, что эта вражеская дезинформация направлена на дестабилизацию ситуации в стране.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в понедельник, 29 апреля.

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Спасатели рассказали, что через мессенджер Telegram распространяется информация якобы от ГСЧС Украины о проведении "эвакуации" из ряда населенных пунктов Кременчугского района Полтавской области из-за вероятных ракетных обстрелов.

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Фейки россиян. Фото: ГСЧС

"ГСЧС Украины информирует, что такие сообщения являются вражеским информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации", — говорится в сообщении.

Украинцев также призвали не доверять сомнительным источникам информации.

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Скриншот сообщения ГСЧС

Напомним, несколькими неделями ранее россияне распространили такой же фейк об эвакуации из Харьковской области. Эта дезинформация, как утверждается, преследует цель создать панику и хаос в украинском обществе.

Также Россия могла использовать Telegram для распространения ИПСО по коррупции в Украине. Как было установлено, три четверти таких фейков распространялись через мессенджер.

эвакуация
ГСЧС
фейки
война в Украине
Россия

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