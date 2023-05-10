Росіяни поширюють чергову серію пропагандистського мультика про Зеленського

Фрагмент пропагандистського мультика про Володимира Зеленського. Фото: Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда під іменем французьких аніматорів ширить мережею третю серію провокаційного мультсеріалу Ukraine Inc. про Володимира Зеленського. Там його зобразили "фюрером, який відправляє свій народ у м'ясорубку".

Про це повідомляють в Центрі протидії дезінформації.

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Як відомо, мультик, за словами авторів, показує "суворі будні" українського народу, а основний посил — Зеленський відправляє свій народ у "м'ясорубку".

У третій серії головний герой змінює обличчя, для того, щоб просити гроші у всіх навколо для України, проте в кінці мультфільму намагається втекти з цими грошима.

Фрагмент пропагандистського мультика про Володимира Зеленського. Фото: Центр протидії дезінформації

Фрагмент пропагандистського мультика про Володимира Зеленського. Фото: Центр протидії дезінформації

Фрагмент пропагандистського мультика про Володимира Зеленського. Фото: Центр протидії дезінформації

Фрагмент пропагандистського мультика про Володимира Зеленського. Фото: Центр протидії дезінформації

Фрагмент пропагандистського мультика про Володимира Зеленського. Фото: Центр протидії дезінформації

Фрагмент пропагандистського мультика про Володимира Зеленського. Фото: Центр протидії дезінформації

Фрагмент пропагандистського мультика про Володимира Зеленського. Фото: Центр протидії дезінформації

Фрагмент пропагандистського мультика про Володимира Зеленського. Фото: Центр протидії дезінформації

Фрагмент пропагандистського мультика про Володимира Зеленського. Фото: Центр протидії дезінформації 1 / 9

"Подібні фейки створюються, щоб маніпулювати почуттями українців, а посилання на закордонних авторів потрібне для більшої авторитетності та правдоподібності", — пояснюють у ЦПД.

Там також зазначили, що в мережі неможливо знайти згадку про таку "французьку студію", а новини про серіал поширюють лише прокремлівські медіа, таким чином роспропаганда показує — хто справжній автор цієї ІПсО.

Нагадаємо, росіяни запустили масштабну ІПСО з мультиком про Зеленського на початку квітня. Ворожа пропаганда поширюється російськими ботами та тролями через Facebook, Twitter, TikTok та YouTubе.