Росіяни поширюють чергову серію пропагандистського мультика про Зеленського
Російська пропаганда під іменем французьких аніматорів ширить мережею третю серію провокаційного мультсеріалу Ukraine Inc. про Володимира Зеленського. Там його зобразили "фюрером, який відправляє свій народ у м'ясорубку".
Про це повідомляють в Центрі протидії дезінформації.
Пропагандистський мультик росіян
Як відомо, мультик, за словами авторів, показує "суворі будні" українського народу, а основний посил — Зеленський відправляє свій народ у "м'ясорубку".
У третій серії головний герой змінює обличчя, для того, щоб просити гроші у всіх навколо для України, проте в кінці мультфільму намагається втекти з цими грошима.
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Фрагмент пропагандистського мультика про Володимира Зеленського. Фото: Центр протидії дезінформації
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Фрагмент пропагандистського мультика про Володимира Зеленського. Фото: Центр протидії дезінформації
-
Фрагмент пропагандистського мультика про Володимира Зеленського. Фото: Центр протидії дезінформації
-
Фрагмент пропагандистського мультика про Володимира Зеленського. Фото: Центр протидії дезінформації
-
Фрагмент пропагандистського мультика про Володимира Зеленського. Фото: Центр протидії дезінформації
-
Фрагмент пропагандистського мультика про Володимира Зеленського. Фото: Центр протидії дезінформації
-
Фрагмент пропагандистського мультика про Володимира Зеленського. Фото: Центр протидії дезінформації
-
Фрагмент пропагандистського мультика про Володимира Зеленського. Фото: Центр протидії дезінформації
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Фрагмент пропагандистського мультика про Володимира Зеленського. Фото: Центр протидії дезінформації
"Подібні фейки створюються, щоб маніпулювати почуттями українців, а посилання на закордонних авторів потрібне для більшої авторитетності та правдоподібності", — пояснюють у ЦПД.
Там також зазначили, що в мережі неможливо знайти згадку про таку "французьку студію", а новини про серіал поширюють лише прокремлівські медіа, таким чином роспропаганда показує — хто справжній автор цієї ІПсО.
Нагадаємо, росіяни запустили масштабну ІПСО з мультиком про Зеленського на початку квітня. Ворожа пропаганда поширюється російськими ботами та тролями через Facebook, Twitter, TikTok та YouTubе.