Россияне распространяют очередную серию пропагандистского мультика о Зеленском

Фрагмент пропагандистского мультика о Владимире Зеленском. Фото: Центр противодействия дезинформации

Российская пропаганда под именем французских аниматоров распространяет сетью третью серию провокационного мультсериала Ukraine Inc. о Владимире Зеленском. Там его изобразили "фюрером, отправляющим свой народ в мясорубку".

Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации.

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Как известно, мультик, по словам авторов, показывает "строгие будни" украинского народа, а основной посыл — Зеленский отправляет свой народ в "мясорубку".

В третьей серии главный герой меняет лицо, чтобы просить деньги у всех вокруг для Украины, однако в конце мультфильма пытается сбежать с этими деньгами.

Фрагмент пропагандистского мультика о Владимире Зеленском. Фото: Центр противодействия дезинформации

Фрагмент пропагандистского мультика о Владимире Зеленском. Фото: Центр противодействия дезинформации

Фрагмент пропагандистского мультика о Владимире Зеленском. Фото: Центр противодействия дезинформации

Фрагмент пропагандистского мультика о Владимире Зеленском. Фото: Центр противодействия дезинформации

Фрагмент пропагандистского мультика о Владимире Зеленском. Фото: Центр противодействия дезинформации

Фрагмент пропагандистского мультика о Владимире Зеленском. Фото: Центр противодействия дезинформации

Фрагмент пропагандистского мультика о Владимире Зеленском. Фото: Центр противодействия дезинформации

Фрагмент пропагандистского мультика о Владимире Зеленском. Фото: Центр противодействия дезинформации

Фрагмент пропагандистского мультика о Владимире Зеленском. Фото: Центр противодействия дезинформации 1/9 _ 9

"Подобные фейки создаются, чтобы манипулировать чувствами украинцев, а ссылка на зарубежных авторов нужна для большей авторитетности и правдоподобия", — объясняют в ЦПД.

Там также отметили, что в сети невозможно найти упоминание о такой "французской студии", а новости о сериале распространяют только прокремлевские медиа, таким образом роспропаганда показывает, кто настоящий автор этой ИПСО.

Напомним, россияне запустили масштабную ИПСО с мультиком о Зеленском в начале апреля. Враждебная пропаганда распространяется российскими ботами и троллями через Facebook, Twitter, TikTok и YouTubе.