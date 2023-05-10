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Россияне распространяют очередную серию пропагандистского мультика о Зеленском

10 мая 2023 14:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне распространяют очередную серию пропагандистского мультика о Зеленском
Фрагмент пропагандистского мультика о Владимире Зеленском. Фото: Центр противодействия дезинформации
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российская пропаганда под именем французских аниматоров распространяет сетью третью серию провокационного мультсериала Ukraine Inc. о Владимире Зеленском. Там его изобразили "фюрером, отправляющим свой народ в мясорубку".

Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации.

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Как известно, мультик, по словам авторов, показывает "строгие будни" украинского народа, а основной посыл — Зеленский отправляет свой народ в "мясорубку".

В третьей серии главный герой меняет лицо, чтобы просить деньги у всех вокруг для Украины, однако в конце мультфильма пытается сбежать с этими деньгами.

  • Фрагмент пропагандистского мультика о Владимире Зеленском. Фото: Центр противодействия дезинформации
  • Фрагмент пропагандистского мультика о Владимире Зеленском. Фото: Центр противодействия дезинформации
  • Фрагмент пропагандистского мультика о Владимире Зеленском. Фото: Центр противодействия дезинформации
  • Фрагмент пропагандистского мультика о Владимире Зеленском. Фото: Центр противодействия дезинформации
  • Фрагмент пропагандистского мультика о Владимире Зеленском. Фото: Центр противодействия дезинформации
  • Фрагмент пропагандистского мультика о Владимире Зеленском. Фото: Центр противодействия дезинформации
  • Фрагмент пропагандистского мультика о Владимире Зеленском. Фото: Центр противодействия дезинформации
  • Фрагмент пропагандистского мультика о Владимире Зеленском. Фото: Центр противодействия дезинформации
  • Фрагмент пропагандистского мультика о Владимире Зеленском. Фото: Центр противодействия дезинформации
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"Подобные фейки создаются, чтобы манипулировать чувствами украинцев, а ссылка на зарубежных авторов нужна для большей авторитетности и правдоподобия", — объясняют в ЦПД.

Там также отметили, что в сети невозможно найти упоминание о такой "французской студии", а новости о сериале распространяют только прокремлевские медиа, таким образом роспропаганда показывает, кто настоящий автор этой ИПСО.

Напомним, россияне запустили масштабную ИПСО с мультиком о Зеленском в начале апреля. Враждебная пропаганда распространяется российскими ботами и троллями через Facebook, Twitter, TikTok и YouTubе.

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