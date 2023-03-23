Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни прагнуть знову захопити Куп'янськ, — британська розвідка arrow

Росіяни прагнуть знову захопити Куп'янськ, — британська розвідка

23 березня 2023 10:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Російські війська у Куп’янську влітку 2022 року
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На півночі Луганської області російські окупаційні війська посилили тиск на позиції Сил оборони України. Імовірно, росіяни намагаються удруге захопити Куп’янськ, звільнений ЗСУ ще у вересні. 

Про це йдеться у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту від міністерства оборони Великої Британії.

Читайте також:

Бої на ділянці Сватове-Кремінна

Британські військові аналітики нагадали, що з початку березня російська армія активізувалася на ділянці фронту в районі населених пунктів Кремінна і Сватове на півночі Луганської області.

За інформацією британської розвідки, окупаційні війська частково відновили контроль над безпосередніми підступами до Кремінної.

Місцями російські загарбники просунулися на кілька кілометрів.

Харківські плани рф

Росіяни, як зазначає британське міноборони, імовірно намагаються рухатися далі на захід від своїх нинішніх оборонних ліній, за річку Оскіл.

Військові аналітики Сполученого Короліства припускають, що командування окупаційною армією рф в Україні планує знову захопити Куп’янськ.

Нагадаємо, що українські війська звільнили Куп’янськ у першій половині вересня 2022 року, під час несподіваного контрнаступу.

Фото з російських ЗМІ

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

10:29Обстріл гуртожитку на Київщині: кількість загиблих зросла

10:26 В Чорному морі збільшилась кількість ракетоносіїв: скільки "Калібрів" несуть загрозу

10:26 У НБУ розповіли, чи вплине світова банківська криза на Україну

10:21 Угорщина з частиною земель України та ЄС. Що благословили в УЄФА

10:18 Галущенко розповів, у яких областях можливе відключення світла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:13 КСУ визнав незаконним стягнення з пенсіонерів-боржників до 50% виплати

10:10 РФ втрачає сили у наступі на Бахмут, — генерал Сирський

10:08 Іран може спровокувати удар з боку Ізраїлю, — ЗМІ

10:00 ​​​​​​​Саакашвілі виганяють з приватної клініки: у чому причина

09:58 Український депутат пояснив президенту МОК Баху недоцільність участі росіян в Олімпіаді-2024

Новина з відео

09:20 Пропагандисти рф на шоу у скабєєвої заплуталися у фейках про Бахмут: що розповідають

Новина з відео

06:15 Коли Благовіщення 2023: дата, традиції та головні заборони свята

Новина з відео

23:56 Загроза ядерного конфлікту не минула, а зросла, — Медведєв

Новина з відео

20:50 Коли буде зрозуміло, чи вийде Ярмоленко проти збірної Англії

Новина з відео

20:24Усі удари росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь, — Зеленський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:49 Зеленський присвоїв Харкову звання "Місто-герой України"

Новина з відео

19:06 Військові отримали перший комплекс дронів-розвідників "ШАРК" та показали його у роботі

Новина з відео

18:30 Україна розраховує, що Данія стане частиною повітряної коаліції, — Шмигаль

Новина з відео

18:08 Схеми на пів мільярда: ексочільнику Фонду держмайна оголосили підозру

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

20:15 Актори студії "Квартал 95" розповіли про свої улюблені українські міста

Ексклюзив

17:49"Шахеди" на Київщині: наслідки нічної ворожої атаки у Ржищеві

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:20Тепер м'яч на боці Китаю: експерт підбив підсумки візиту Сі Цзіньпіня до росії

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

14:09Бізнесу заборонять використання у брендах і товарах символів війни: деталі законопроєкту

Новина з фото

12:33Одіозна блогерка запросила гроші за рекламу благодійного концерту: бурхлива реакція соцмереж

Актуальне по темі

None 23 Березень 09:30

​​​​​​​ЗСУ ліквідували понад 600 окупантів і знищили десятки одиниць техніки рф

None 23 Березень 07:21

​​​​​​​Столтенберг назвав кількість снарядів, яку ЗСУ витрачають за добу

None 22 Березень 18:37

Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

None 22 Березень 18:53

Тепер м'яч на боці Китаю: експерт підбив підсумки візиту Сі Цзіньпіня до росії

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB