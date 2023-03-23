Росіяни прагнуть знову захопити Куп'янськ, — британська розвідка

Російські війська у Куп’янську влітку 2022 року

На півночі Луганської області російські окупаційні війська посилили тиск на позиції Сил оборони України. Імовірно, росіяни намагаються удруге захопити Куп’янськ, звільнений ЗСУ ще у вересні.

Про це йдеться у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту від міністерства оборони Великої Британії.

Бої на ділянці Сватове-Кремінна

Британські військові аналітики нагадали, що з початку березня російська армія активізувалася на ділянці фронту в районі населених пунктів Кремінна і Сватове на півночі Луганської області.

За інформацією британської розвідки, окупаційні війська частково відновили контроль над безпосередніми підступами до Кремінної.

Місцями російські загарбники просунулися на кілька кілометрів.

Харківські плани рф

Росіяни, як зазначає британське міноборони, імовірно намагаються рухатися далі на захід від своїх нинішніх оборонних ліній, за річку Оскіл.

Військові аналітики Сполученого Короліства припускають, що командування окупаційною армією рф в Україні планує знову захопити Куп’янськ.

Нагадаємо, що українські війська звільнили Куп’янськ у першій половині вересня 2022 року, під час несподіваного контрнаступу.

Фото з російських ЗМІ